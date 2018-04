Roban por alunizaje en una tienda de telefonía de la calle Menacho de Badajoz

Ocurrió en torno a las seis de la madrugada, en la zona más céntrica y comercial de Badajoz, la calle Menacho, y en una tienda cuyo acceso principal hace chaflán en la esquina con Vasco Núñez. Una banda integrada por cuatro personas irrumpieron en la vía con dos vehículos y empotraron uno de ellos (un Seat Ibiza blanco) contra la reja de acero y aluminio, logrando hundirla con dos golpes, para lo cual tuvieron que dar marcha atrás y volver a embestir, rompiendo además la puerta de cristal.

Según el responsable de la tienda, Luis Alberto Preciado, el botín no fue muy cuantioso, extremo que confirmó la Policía Nacional, según constaba en la denuncia. Todo fue grabado por las cámaras de la tienda y de la calle. Tan solo lograron llevarse tres teléfonos de demostración «que realmente no funcionan» porque no tienen módulo de llamada y dos iPads. Bajaron también al sótano y tras reventar la puerta, entraron en la oficina, donde no encontraron nada que robar. No pudieron acceder al almacén porque está protegido con una puerta de acero con doble candado. Además, cuenta con sistema de seguridad que inunda de humo la estancia cuando se detectan intrusos. Los ladrones huyeron en uno de dos vehículos. Ambos habían sido robados en Badajoz.

Preciado contó que recientemente atracaron otra tienda de Miajadas, donde tampoco el botín fue importante, aunque sí produjeron daños como hicieron en la de Badajoz. Ha habido más robos en establecimientos de telefonía en la provincia en los últimos meses.