Accidente en Eurovisión

El representante de República Checa en Eurovisión 2018, Mikolas Josef, tuvo que ser trasladado a un hospital de Lisboa por una lesión sufrida mientras practicaba una acrobacia en su primer ensayo en el escenario del Altice Arena. Josef, que participará en el certamen musical defendiendo la canción Lie To Me, se lesionó en la espalda el domingo, mientras ejecutaba uno de los movimientos estrella de la coreografía que acompaña su actuación, según informó el propio festival en un comunicado. «Un doctor le ha examinado sobre el terreno y ha recomendado que se le trasladase a un hospital por precaución», asegura la nota de Eurovisión. El jefe de la delegación de la República Checa, Jan Bors, declaró que «por el momento, no es necesario pensar en un plan B» para la actuación. Un optimismo compartido a medias por Josef, quien en un mensaje en Instagram aparece tendido sobre una camilla y con un collarín, comenta que no puede «ni siquiera caminar» y que su situación «ha empeorado después de varias horas». «Actuaré no importa lo que pase», advierte el artista, no obstante.