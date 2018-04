Amazon cancela 'Mozart in the jungle'

Tras cuatro temporadas y un total de 40 episodios, Amazon ha decidido cancelar la serie 'Mozart in the jungle', que protagoniza el actor mexicano Gael García Bernal, según ha informado 'The Hollywood Reporter'.

"Estamos muy orgullosos de las cuatro temporadas que hicimos de este 'show' y (estamos) agradecidos al reparto, el equipo, los seguidores y Amazon por escribir esta sinfonía con nosotros. Esperamos que la gente siga encontrando este 'show' en los próximos años", dijeron los productores ejecutivos de la serie, Paul Weitz, Roman Coppola, Jason Schwartzman y Will Graham.

Mezcla de comedia y drama con la música clásica como telón de fondo, en 'Mozart in the Jungle' -que en España emite Movistar+- García Bernal interpreta al excéntrico y entrañable director de orquesta Rodrigo de Souza, que lidia con sus demonios creativos mientras trata de encontrar el amor junto a la joven oboísta Hailey Rutledge (Lola Kirke).

En el elenco de esta producción aparecen, además, Malcolm McDowell, Saffron Burrows y Bernadette Peters, aunque también ha incluido 'cameos' de estrellas de la música clásica, como el director de orquesta Gustavo Dudamel, el pianista Lang Lang, la compositora Caroline Shaw y el violinista Joshua Bell.

'Mozart in the jungle' se llevó dos Globos de Oro en el 2016 a la mejor serie de comedia o musical y al mejor actor de una serie de comedia o musical para García Bernal.

El final de la comedia es una de las primeras decisiones que ha tomado Jennifer Salke, la nueva presidenta de Amazon Studios, que llegó al cargo el pasado febrero. Salke sustituyó a Roy Price, que renunció a su puesto en Amazon Studios el pasado octubre tras ser acusado de acoso sexual por la productora Isa Dick Hackett ('The man in the high castle').