Amazon se vuelca en la serie El señor de los anillos

La apuesta de Amazon por la tele de pago por streaming está empezando a tomar proporciones estratosféricas, a tenor de las inversiones que está realizando en su plataforma Amazon Prime Video. Y buen ejemplo de esta multimillonaria estrategia por la ficción del gigante del comercio electrónico se plasma en su último objetivo: El señor de los anillos. Y todo hace suponer que quiere que esta ambiciosa apuesta sea el relevo de Juego de tronos para la próxima década. Así, el pasado mes de noviembre Amazon ya anunció la puesta en marcha de una serie futura serie sobre la histórica saga del escritor J.R.R. Tolkien. Esta nueva ficción será una precuela de las películas dirigidas por Peter Jackson y, según un informe interno de la empresa de Jeff Bezos, el gigante de las ventas por internet está dispuesto a tirar la casa por la ventana: sólo las dos primeras temporadas tendrían un presupuesto de 500 millones de dólares.

Amazon ya pagó 250 millones por la adquisición derechos de la novela de Tolkien, mientras que el resto de los fondos se emplearían en costes de producción y márketing. La ficción fantástica está en fase de producción y aún no hay detalles sobre el reparto, aunque todo apunta a que no contará con el elenco de las películas. Tanto Andy Serkis, quien interpretó a Gollum, como Ian McKellen, conocido por su papel de Gandalf, no particpan en el proyecto. La saga cinematográfica de El señor de los anillos recaudó unos 3.000 millones de dólares en todo el mundo.