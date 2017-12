Belén Cuesta: "Estoy alucinando con Carlos Santos porque está fenomenal"

La serie ‘Ella es tu padre’ vuelve a Tele 5 (22.00 horas), tras sus suspensión, este jueves, 28 de diciembre, con la segunda tanda de episodios de la primera temporada. En esta telecomedia, Belén Cuesta interpreta a Natalia, una alocada joven que siembra la vorágine por donde pasa. La actriz andaluza (Sevilla, 1984) explica su experiencia en la obra protagonizada por Carlos Santos.

¿Cómo describiría a su personaje? Natalia fue parte del grupo musical de ellos y acabó de manager. Se separó por cuestiones amorosas con Tomy (Rubén Cortada) y al verlo otra vez le descolocan la vida. Es una mujer que mira mucho por ella.

¿Qué música le gusta a Belén Cuesta? Mis padres eran muy de aquella época de los 70. En casa me he criado con esa música y soy muy de Janis Joplin y del rock. Pero luego es verdad que me bailo todo.

¿Qué ha descubierto en 'Ella es tu padre'? Con Carlos Santos había trabajado y me ha encantado volver a verle haciendo este papel. Estoy alucinando con él. La primera vez que le vi disfrazado de Avelina flipé. Me quedé sorprendida de cómo llevaba los tacones. No daba crédito. Yo que soy tan larga y me pongo un tacón y me siento muy rara… Carlos iba corriendo con los tacones a todos lados. Está fenomenal y maravilloso. Me ha sorprendido mucho Lorena López (la exmujer de Sergio), porque es una cómica maravillosa. La gente va a alucinar con ella. Es divertidísima también en lo personal porque yo la considero ya amiga del alma. A Aníbal Gómez (Yago) no le conocía, pero me parece divertidísimo. Trabajar con Rubén Cortada me ha gustado mucho también porque no le conocía. Le tenía puesto en un pedestal.

¿Cómo es la relación de su personaje con el de Rubén Cortada? De mucho amor-odio. Hay algo muy físico entre ellos que no pueden evitar. Pero Natalia ve que no le viene nada bien. Eso le da coraje. Hay siempre una tensión horrorosa. Eso da mucho juego y es muy divertido. Me lo paso genial. Es muy fácil porque como Rubén es tan guapo…

¿Usted, que ha hecho de monja en la obra de teatro 'La llamada', es una persona de fe? No mucho, pero sí que soy de esperanza. Me considero muy positiva y muy calmada. Intento ver la parte buena de la vida porque la mala ya va a venir sola.

¿Cómo explica el éxito de la webserie 'Paquita Salas'? Ha sido una gran sorpresa. Nos ha pasado como con ‘La llamada’, que lo hicimos casi para nosotros con un equipo muy pequeño en ocho días. Una locura. No esperábamos nada porque se iba a emitir solo por internet. Era una prueba para ‘Los Javis’, que querían ver cómo dirigían en otro formato con vistas al rodaje de la película de ‘La llamada’.

¿Qué le parece que vaya a haber tercera temporada de ‘Vis a vis’, la ficción en la que interpretó a Yolanda Montero? Me he alegrado mucho por mis compañeras porque la serie estaba muy bien y tenía mucha calidad. Además, es una serie de mujeres. Yo hice solo dos capítulos de la primera temporada, pero me encantó.

¿Cree que ‘Ella es tu padre’ supone un salto cualitativo en el género de la comedia televisiva? Sí. Solo el hecho de que estemos saliendo a la calle a hacer exteriores es muy importante. O el tema de la música, que parece tan complicado y carísimo de hacer. Es necesario para mejorar la calidad.

¿Usted ha sido profesora de niños actores? Sí, varias veces. Estuve en varias películas donde había niños de cinco, tres y 11 años. Hicimos una cámara de cine con una botella de plástico y me pareció muy divertido.

También es pintora… Bueno, pintorrojeo en mi casa. Me da por épocas. De repente me entretiene mucho estar en casa y pintar. Pero son dibujos. Me da pudor y pocas veces los he enseñado. Le tengo mucho respeto porque tengo familia que pinta muy bien.

¿Se le da bien cantar? Cuando estudié arte dramático y dábamos canto, lloraba en el examen porque me daba apuro. Nos veían los de cursos superiores y me daba vergüenza. Me negaba a hacer el examen, pero al final es una prueba de superación. Luego he hecho ‘La llamada’, que es un musical. Al final me solté. Mi hermano es músico y cantaba con él y con mi madre, pero de risa. En 'La llamada', ‘Los Javis’ me trajeron un profesor de canto disimuladamente, como si fuera para todos. Pero era para mi porque me daba vergüenza.