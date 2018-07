Breaking bad renacerá en Better call Saul

El próximo 29 de septiembre se cumplirán cinco años de la emisión del último capítulo de Breaking bad. Pero la considerada como una de las mejores series de la historia de la televisión podría renacer en breve, a través de la trama de su excelente spin off, Better call Saul, cuya cuarta temporada se presentó el jueves en el Comic-Con de San Diego. Durante la presentación de la nueva entrega de Better call Saul, que la cadena AMC estrenará en EEUU el próximo 6 de agosto, su cocreador, Vince Gillian, anunció que el solapamiento entre esta serie y su producción nodriza, Breaking Bad, «está cada vez más próximo».

«Hay escenas que podían haber estado perfectamente en Breaking Bad. Queremos que el último giro en esta montaña rusa sea el más terrorífico», agregó el prestigioso productor en el pabellón H del Centro de Convenciones de San Diego (California), ante unos 6.500 espectadores.

A pesar de los rumores, Gilligan descartó que en esta cuarta temporada –«la mejor de la serie hasta la fecha», según afirmó– vayan a aparecer los personajes de Walter White y Jesse Pinkman, interpretados por Bryan Cranston y Aaron Paul en Breaking Bad. Pero aseguró que sí lo harán más adelante. Además, admitió que en esta entrega aparecerá un nuevo personaje, Lalo (Tony Dalton, el Señor Ávila, de HBO Latino), al que se hacía referencia en el segundo capítulo de la magnífiva Breaking Bad.

Pese a las posibles esperanzas de que haya una segunda vida de Breaking Bad, su protagonista principal, Bryan Cranston, lo descartó totalmente. «Algunas cosas es mejor dejarlas como están», consideró el actor, que ha asistido al Comic-Con de San Diego, precisamente para celebrar los diez años del estreno de Breaking Bad: el 20 de enero del 2008.

ACTORES EN SAN DIEGO /A la presentación de Better call Saul en el Comic-Con asistieron sus protagonistas principales: Bob Odenkirk, Giancarlo Esposito, Rhea Seehorn, Michael Mando y Patrick Fabian. Odenkirk, en declaraciones a Efe, dijo que está deseando que el público vea la nueva temporada, donde su personaje, ese inocente abogado Jimmy McGill, está cada vez más cerca de convertirse en la figura de Saul Goodman, el abogado del narcotraficante Walter White en Breaking Bad.

«En esta temporada, las nubes negras se amontonan sobre él. Debe asumir lo ocurrido con su hermano y está empezando a salir de ese agujero», adelantó Odenkirk.

«Aún tiene cosas por las que luchar, especialmente por su pareja, Kim. Tienen una relación muy madura. Tratan de que funcione. Se perdonan y aceptan quiénes son aun siendo conscientes de que no van a cambiar. Realmente se quieren», añadió.

Durante la presentación, el actor afirmó que «Saul Goodman es un tipo malo». «Lo siento, pero es así. Me duele en el corazón ver cómo Jimmy se está convirtiendo en Saul. Incluso planteé a los guionistas la posibilidad de que finalmente no fuera así. ¿Podemos cambiar el nombre de la serie? ¿Es demasiado tarde?», señaló Odenkirk provocando las risas del público.