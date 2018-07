Bustamante y Olina ganan Bailando con las estrellas

David Bustamante y Yana Olina se convirtieron la noche del martes en los ganadores de Bailando con las estrellas (TVE-1), el talent presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz Morales, imponiéndose a Patry Jordán y Rubén Salvador y Manu Sánchez en la última entrega. El cantante y su pareja artística se alzaron con la victoria gracias al apoyo mayoritario de los espectadores después de enfrentarse a un chachachá con la canción The time of my life, a un tango con Set fire to the rain y a un free style al ritmo de The Phoenix en esta última entrega. Ambos volvieron a demostrar esa conexión especial que han mantenido a lo largo de su participación en el programa. El dúo lideró la clasificación del jurado (Moira Chapman, Joaquín Cortés e Isabel Pérez) en 7 de las 11 entregas del programa. Bustamante agradeció el cariño del público: «Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí siempre, durante 17 años y a los que os habéis ido uniendo. Gracias por estar ahí y permitirnos hacer un espectáculo blanco, que la televisión atraviesa unas horas muy malas», afirmó, posiblemente haciendo alusión a Tele 5 y los programas del corazón de esta cadena.