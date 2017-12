Carme Chaparro revela que padece una enfermedad crónica

La presentadora de Noticias Cuatro 1, Carme Chaparro, ha explicado a través de las redes sociales que padece una dolencia crónica. El pasado domingo, a través de su cuenta de Twitter, explicó que es una de las personas que sufre el síndrome de Ménière, un trastorno del oído interno, que hace que oiga un pitido constante, las 24 horas del día.

Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse. https://t.co/105kTTwYDo