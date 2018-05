Domingo prepara un Factor X lírico

Plácido Domingo comienza su andadura por la televisión británica con un talent show de formato similar al de Factor X en el que los concursantes cantan ópera. El programa británico se basa en el exitoso Virtuosos, que se estrenó en Hungría en el 2014.

«Este talent y todas las actividades de su alrededor son una incorporación magnífica al mundo de la música clásica y un estímulo al aprendizaje musical entre los jóvenes», afirma el tenor. «Me he quedado impresionado por todas las personas con talento que he descubierto en Hungría, desde que me involucré en el proyecto. Estoy seguro de que esto se puede repetir en otros países, donde el programa encontrará nuevas audiencias y más amantes de la música clásica», añade Domingo.

La productora que está desarrollando el proyecto es Fulwell 73, propiedad del presentador británico James Corden, que anima a Reino Unido al ritmo de la mejor música en la sección Carpool karaoke de su programa nocturno The Late Show with James Corden. En ella, cantantes famosos hacen gala de su voz, mientras Corden les entrevista y conduce. Fulwell 73 también está trabajando en un spin-off de la exitosa sección para la plataforma de pago Apple TV.

Virtuosos afirma que han aumentado drásticamente las solicitudes de los jóvenes húngaros para asistir a escuelas de música. Sus alumnos han actuado en el Gran Premio de Hungría, la Feria Mundial de Milán y en el Carnegie Hall de Nueva York.