«En mi nuevo programa parezco hasta simpática»

Después de tragarse jornadas maratonianas para informar sobre la crisis de Cataluña, Ana Pastor cumple ahora uno de sus sueños profesionales. La presentadora de El objetivo ha colocado en la parrilla de La Sexta ¿Dónde estabas entonces?, un repaso a la historia reciente desde el prisma de los ciudadanos.

–¿Cómo surgió la idea de este nuevo programa?

–Itziar Bernaola, que está conmigo en El objetivo, tenía este proyecto en mente. Un día estábamos medio en broma medio en serio hablando de que yo cumplía 40 años y nuestra democracia imperfecta, también. Se nos ocurrió que le podíamos presentar a la cadena una serie documental año a año, pero no centrada en la música, el cine o la política, porque eso ya se ha hecho. ¿Por qué los americanos hacen continuamente este tipo de ejercicios y nosotros no? Nos pusimos a intentarlo y a la cadena le gustó el proyecto. Empezamos en 1977 y durará lo que la gente quiera que dure. Me parece el programa más bonito que voy a hacer nunca.

–¿Estamos viendo a una Ana Pastor más amable que en ‘El objetivo’?

–Hay quien dice que en este programa parezco hasta simpática. La diferencia es que no tengo enfrente a un político, sino a un ciudadano sin responsabilidades públicas que ha hecho cosas muy buenas por este país. Este es el momento en que he tenido que tragar más saliva. Se me puede ver emocionada porque hay historias muy bonitas.

–¿Cree que este programa puede contribuir a que los más jóvenes sepan lo que ha costado llegar hasta aquí, como dijo Javier Pons (director de Globomedia) en la presentación?

–A mí una de las cosas que me enseña, aunque no soy tan joven, es que cuando te sientas delante de Isabel Córdoba, una de las últimas condenadas por el TOP (Tribunal de Orden Público franquista), y te cuenta el tipo de barbaridades que les hacían y el motivo de su condena, te percatas de que hemos mejorado. O cuando hablamos con Antoni, un valenciano que con 17 años fue encarcelado por ser gay. Pero eso no significa que no haya que añadir, como hace La Sexta, que hay agresiones homófobas hoy en día. No podemos pretender decir que el problema esté solucionado. Hemos pasado de una dictadura a una democracia, pero la democracia es imperfecta.

–¿No le aburren ya los políticos?

–No. No me aburro ni siquiera de que me mientan. Esa es nuestra labor. Nunca me he arrepentido de ser periodista. El día que me arrepienta o me aburra me dedicaré a otra cosa.

–¿‘Dónde estabas entonces’ cuando Jordi Évole tuvo que cuidar de sus hijos?

–(Ríe). Ojalá el problema de la conciliación fuera un problema solo de Ferreras y Ana Pastor. Pero sí, la promo de Évole cuidando a mis hijos me ha hecho mucha gracia. En Twitter hay comentarios maravillosos. Uno decía: «El chiquillo de Pastor y Ferreras se cría como el de El libro de la selva». Afortunadamente nuestros hijos tienen un equilibrio que no parecen hijos nuestros.

–¿Por qué ha decidido montar su propia productora?

–Es una manera de crecer. Hay un mundo ahí fuera que no tiene nada que ver solo con la televisión. Más que una productora es una start up. Una de nuestras hijas tiene 15 años y es interesante ver que esta generación, cuando se quiere informar, no lo hace a través de los canales habituales. Me parece conveniente ponerme en su cabeza y ver cómo podemos contribuir a que esa gente se informe.

–¿Qué año le hace más ilusión contar en el programa?

–Pensé muchas veces lo que me hubiera gustado vivir el 23-F. He visto el capítulo del 23-F y me ha sorprendido. Tenía ganas de ver cómo lo afrontábamos para no contar lo mismo de siempre.

–Ahora que está de actualidad, ¿usted ha sufrido algún episodio de acoso sexual en el trabajo?

–No. Nunca. Si lo hubiera sufrido lo contaría. Me parece indignante y lamentable que haya diarios nacionales que pongan en duda esos casos porque una mujer no lo denuncie en el momento.