Más allá del balón

El día a día a día, a lo largo de toda la temporada 2017-2018 de la Liga Santander, de seis currantes de la competición más importante del mundo. Esta podría ser la presentación de Six Dreams, producción documental que, por primera vez, muestra la otra cara del fútbol y, también por primera vez, pasa a ser un producto digno de una gran plataforma de televisión por internet. Amazon Prime Video, el servicio audiovisual del gigante del comercio electronico, estrena esta obra hoy en todo el mundo.

Six Dreams, el primer Amazon Original de la plataforma en España producido por Mediapro –en colaboración con LaLiga–, muestra cómo viven seis protagonistas de la Liga: los futbolistas Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid); Iñaki Williams (Athletic Club); Andrés Guardado (Betis); la presidenta de la SD Eibar, Amaia Gorostiza; el director deportivo del Gerona FC, Quique Cárcel, y el flamante nuevo entrenador del Athletic Club, Eduardo Berizzo, que la temporada pasada fue despedido del Sevilla.

El aval de Justin Webster

La obra permite ver la competición desde dentro a través de las vivencias de tres de sus jugadores, dos miembros de un cuerpo técnico y una presidenta de club. Cada uno de los participantes procede de un equipo diferente y ofrece un punto de vista único de los retos diarios a los que se enfrentan en el mundo del fútbol de élite.

Six Dreams llega avalada por la experiencia de Justin Webster, su director, en este tipo de producciones. Webster fue el responsable en el 2014 del documental FC Barcelona Confidential, un revolucionario trabajo –galardonado con varios premios internacionales– que por primera vez mostraba la vida privada de las oficinas del Barça, a través del ascenso a la presidencia del club y las primeras decisiones de Joan Laporta al frente de la entidad azulgrana.

Y este Six Dreams sigue la línea de FC Barcelona Confidential, como señala el propio Webster, quien reconoce que este tipo de documentales verité son «muy dificiles de hacer». «Como en el del Barça, en Six Dreams no hay trucos, es auténtico, cien por cien real todo lo que se ve, y eso lo hace excepcional», explica el director de una producción en la que han trabajado, desde octubre del año pasado hasta el final de la temporada, un equipo de 30 personas que ha estado encima de los seis protagonistas. En total, han grabado más de 800 horas, que han quedado comprimidas en seis episodios de una hora cada uno, de los que Webster se muestra muy orgulloso.

«Las historias que se presentan de estas seis personas, que en algunos momentos se cruzan, son mucho más fascinantes e interesantes de los que en un principio pudiera haberme imaginado», asegura Webster, quien destaca la «deliciosa» rivalidad que pudo captar entre el Betis y el Sevilla, con el jugador Guardado como protagonista.

«Precisamente el mexicano Guardado es el jugador del documental que no había elegido –confiesa el director de Six Dreams–. La idea inicial era un jugador del Valencia, pero este club se negó a participar en el proyecto... De hecho, fue el único, ya que el resto vio una buena opción de promoción de la Liga».

Aunque la directiva del Valencia no explicó las razones de su negativa, su decisión podría estar en la línea del resto de los grandes clubes españoles, que tampoco tienen representantes en el documental. «Hay varias razones por las que no aparecen las grandes estrellas consagradas, y una de ellas es que ver la Liga desde un punto de vista diferente es quizá más interesante que a través de los que están siempre en todos los medios de comunicación», explica Webster.