El mundo ve la tele casi 3 horas al día

Ver la tele sigue siendo una de las principales actividades del ser humano, aunque este consumo de imágenes es inmensamente superior en los países más ricos. Esta es la principal conclusión que se puede extraer del último estudio del teleconsumo mundial de la empresa de audiometría Eurodata (Médiamétrie), en Cannes, localidad francesa en la que esta semana se celebra el Mercado Internacional de Producciones de Televisión (MIPTV). Según este minucioso trabajo, cada habitante de los 95 países analizados en el 2017 le dedicó a la pequeña pantalla una media diaria de 2 horas y 56 minutos.

Según confirma Eurodata, este consumo se mantiene estable en los últimos años, aunque apunta fuertes disparidades según el país y su desarrollo económico. Así, el bloque de América del Norte está en la cima de la escala, con 4 horas y 3 minutos por persona y día, seguido de Europa (con una media de 3 horas y 49 minutos), Brasil y Rusia. En cambio, en el bloque asiático, el teleconsumo cae hasta las 2 horas y 25 minutos por persona y día. Y, en concreto, en China, la media es de 2 horas y 12 minutos.

«En los últimos 25 años, el teleconsumo mundial se ha mantenido estable, a pesar de la creciente disponibilidad de contenido en streaming -explicó en la presentación Frédéric Vaulpré, vicepresidente de Eurodata TV Worldwide-. Hay una leve inflexión en América del Norte y Asia, aunque en América del Sur sigue creciendo y Europa se mantiene en un nivel históricamente alto».

Otro dato interesante que aporta el informe es la caída del consumo tradicional de televisión: en 35 de los países analizados (los más adelantados tecnológicamente), el visionado en diferido ha crecido un promedio del 8%, un aumento que han provocado los telespectadores más jóvenes, que ya no ven el televisor, sino sus smartphones.

El contenido más visto en internet a nivel mundial son los reality shows y las series juveniles. Y Eurodata pone como ejemplo la serie de corte juvenil Brugklas, producción holandesa ambientada en un instituto, a medio camino de la ficción y el reality show, un auténtico fenómeno de masas entre los adolescentes.

Según el estudio de Eurodata, en el 2017 se lanzaron más de 4.100 producciones (entre factual, ficción y entretenimiento), en los 48 territorios analizados. Gran Bretaña y EEUU se mantienen como los grandes productores (con más de 500 programas cada uno), por delante de Francia, Alemania y Turquía.

«Los éxitos internacionales (como en su momento fue el formato La voz) son cada vez más escasos, y la producción local cada vez es más apreciada», señala Avril Blondelot, directora de Content Insight en Eurodata TV Worldwide. «Pero en un momento en el que los éxitos internacionales escasean, descubrimos resultados realmente prometedores, como son Blue Planet II, The Voice Senior, Young Sheldon y When Heroes Fly -enumera Blondelot-. Las producciones locales son más populares que nunca, por lo que es muy difícil llegar a un consenso sobre uno o dos títulos.

Según, Blondelot, «la prioridad para el 2018 es crear contenido que pueda separarse en busca de un segmento de la audiencia particular (jóvenes, mujeres, tercera edad...), en lugar de buscar a toda costa la audiencia total».

Así, después de varios años de programas centrado en los niños, ahora parece que le toca el turno al de los mayores de 50 años. Y entre estos programas destacan el ya mencionado The Voice Senior, The World According to 80 Year Olds y, también, The Viagra Diaries, que ya ha anunciado el canal estadounidense CW.