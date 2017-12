«Quiero viajar a Polonia para agradecer el bote a Jaruzelski»

Antonio Ruiz, un músico murciano en paro, se ha embolsado 1,1 millones de euros tras completar el famoso rosco del concurso Pasapalabra, emitido a diario por Tele 5. El fabuloso botín, conseguido con la palabra «Jaruzelski», ha venido a premiar la tenacidad y la constancia de esta auténtica máquina de los concursos televisivos, abiertos a dar una oportunidad a los desempleados de larga duración.

–¿Se ve guapo con el pelo rapado?

–(Ríe). Yo no mucho, pero hay chicas que me han dicho que estoy mejor así. Pero por las fechas en que estamos prefiero mi pelo.

–¿Había soñado durante su larga estancia en el programa con que tenía que raparse?

–Si no te lo crees tú… Yo creo que estas cosas hay que visualizarlas. Tienes que hacer por verte con el bote. Si no crees en ti, malo.

–¿Pensó en alguien o en algo en el momento en que le confirmaron que había ganado el bote?

–Sí, lo que pasa es que no puedo hablar de esa persona. Lo siento. Es algo muy duro para mi.

–¿Cuando uno participa en 126 programas seguidos no se acaba convirtiendo en una especie de trabajo, en el día de la marmota?

–Sí, pero es una experiencia tan disfrutable… Piense que cada día los invitados son nuevos. Un día conoces al presentador, otro a un cantante de ópera… Es una maravilla. Las pruebas son las mismas, pero cada día es diferente. Y además Christian Gálvez es una persona tan entusiasta que te contagia.

–¿Usted, como músico, qué pieza elegiría como banda sonora de su hazaña?

–No soy nada original. Supongo que alguna de esas canciones de Queen que suenan en todos los estadios.

–¿Piensa visitar la tumba del general polaco Jaruzelski para agradecerle el bote de ‘Pasapalabra’?

–Todo el mundo me dice que tengo que viajar a Polonia. Me han dicho que Cracovia es maravillosa. No lo descarto en absoluto. Me gustaría ir.

–¿Lo de concursante se ha convertido en una profesión alternativa para un parado de larga duración como usted?

–Digamos que no lo considero una profesión. Yo me marco objetivos y en este caso era el rosco. A partir de haberlo conseguido no sé lo que haré. Con el dinero también se puede montar una empresa. Las posibilidades que se te abren son muchas.

–¿Tan mal están las cosas en el gremio de los músicos como para tener que dedicarse a los concursos?

–Por lo menos para la música tal y como yo la vivo, sí. Yo tocaba en dúo o en trío, aunque me hubiera gustado hacer un cuarteto, pero no podíamos porque había que repartir el dinero entre más. Nos dedicábamos al pop y al rock y había sitios pequeños donde no cabíamos cuatro. Nos pagaban 60 euros en negro a cada uno. Así no se puede. Yo vivo en Castellón y nos teníamos que ir a un pueblo a tocar. Yo estudié en el conservatorio, pero no terminé. Lo que pasa es que ayuda porque aprendes solfeo. Pero lo que me ha gustado siempre es la música moderna, como el pop y el rock.