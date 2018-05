Revuelo en la red por el nuevo papel de Paco León

El próximo 10 de agosto Netflix estrenará los 13 episodios de la primera temporada de la serie de producción mexicana La casa de las flores, del director Manolo Caro. Aunque la protagonista de esta comedia de humor negro es Verónica Castro, la mítica estrella de Los ricos también lloran, la producción cuenta también con el actor sevillano Paco León, que interpreta a José María, un señor casado que tras un viaje a España decide convertirse en lo que es de verdad: María José.

El actor de Aída y La peste ha asumido el reto encantado y ha compartido en las redes una socarrona imagen para anunciar a sus fans su nuevo proyecto. Se trata de un selfi desnudo en el que aparece sentado en un retrete y con una peluca aguamarina del mismo color que sus ojos. «Un personaje hay que trabajarlo también en sus momentos íntimos. Este no fue fácil», ha bromeado en Instagram.

La imagen agarrando un rollo de papel del actor y director –está a punto de embarcarse en el rodaje de la serie Arde Madrid para Movistar+– ha levantado ampollas en el colectivo trans, incómodo porque se haya recurrido a un hombre en lugar de a una actriz trans para ese papel en la ficción mexicana.

Algunos usuarios no solo critican a León, sino que instan a Netflix a que lo sustituya por una actriz transexual. A juicio de algunos mensajes de tuiteros, esta decisión no hace sino evidenciar la «discriminación» y la «violencia» que generan este tipo de decisiones para el colectivo transgénero. Sostienen que estas situaciones solo perpetúan el estereotipo de que una mujer transexual solo es «un hombre disfrazado».

Kat, escritora de fanzines y música, defiende en la publicación Hay una mujer en mi sopa que «contratar a hombres cis [término que es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado al nacer; que viene a ser, simplificando, lo opuesto a transgénero] ayuda negativamente al 90% de paro que sufrimos las mujeres trans». Además, insiste, en que «hay mujeres trans actrices ahí fuera a montones como para tener que llamar a este personajucho [sic]».

Y sigue en su crítica: «Una mujer trans ha sido, es y será una mujer, no hay un antes ni un después, dejad de crear requisitos inexistentes para nosotras. No contento con esto una de las imágenes que se han usado para anunciar su participación ha sido el propio Paco León, desnudo y con una peluca (ugh) en un baño con el pie de foto: ‘Un personaje hay que trabajarlo también en sus momentos íntimos. Este no fue fácil’, riciculizando completamente el INFIERNO que es para nosotras todo el tema relacionado con baños públicos, y avivando más el fuego del chascarrillo fácil y el tipo de broma que MATA».

El artista ha contestado a algunos críticos con su papel en la serie y les insta a esperar a verla antes de criticarla. «Aunque tengas muchos prejuicios sobre la serie (NO LA HAS VISTO) te aseguro que el personaje no está tratado como te imaginas. La voluntad de la serie es dignificar al personaje y sacarlo de estereotipos», escribió el actor y director en su cuenta de Twitter.