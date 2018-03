The terror llega a la tele

A la cadena AMC le gusta dar miedo. Y el miedo que da gusta a muchos, tal como demuestra el éxito mundial de la ya histórica The walking dead y su secuela Fear the walking dead. Y debe ser por ese motivo por el que la tele de los zombis por excelencia redobla ahora su apuesta por la tensión y el misterio con el estreno de la ambiciosa serie The Terror, una desasosegante historia inspirada en hechos reales protagonizada por Jared Harris (Mad Men) y con el sello de Ridley Scott como productor ejecutivo.

Basada en una novela homónima del maestro de la narración fantástica Dan Simmons (Los cantos de Hyperion), la obra, que consta de 10 capítulos, se desarrolla en 1845, cuando un equipo de expedición de la Marina Real británica cruza el océano Glacial Ártico en busca del Paso del Noroeste. Pero queda embarrancado entre los hielos y, además, sufre el ataque de un misterioso depredador en aguas inexploradas. El grupo, asolado por la inanición y distintas enfermedades, tratará de sobrevivir a las condiciones climatológicas adversas y la amenaza de esa criatura.

The Terror se estrena en EEUU el 26 de marzo y su presentación en España será el 3 de abril.