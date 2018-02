4¿Vía extrajudicial o demanda judicial?

No son excluyentes y de hecho lo recomendable es iniciar siempre la vía extrajudicial, porque de otro modo el juez, en el caso de considerar la cláusula abusiva y condenar al banco, no le cargará las costas procesales. En el caso de que el banco no quiera negociar o la cantidad que ofrezca no se ajuste a lo que se ha pagado de más, el camino a seguir pasa por presentar una demanda en el juzgado correspondiente.