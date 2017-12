8.340 contratos para la campaña de Navidad en Extremadura

La campaña de Navidad de este año se prevé histórica en términos de contratación laboral. Según la empresa de trabajo temporal Randstad, estas semanas se firmarán 387.000 contratos en España, 8.340 de ellos en Extremadura. Esto supone un aumento del 12,3% con respecto al 2016 y sitúa a la región por encima de la media nacional, que sería del 11,1%.

Por provincias, destaca la de Cáceres, con 2.515 contratos nuevos y un aumento del 17% con respecto al año anterior. Este porcentaje es el segundo más elevado de todo el país, sólo por detrás de Guipúzcoa, donde el incremento en las contrataciones se prevé del 18,6%.

Por su parte, en Badajoz se formalizarán 5.825 contratos nuevos, lo que supone un aumento del 10,4% con respecto al año pasado.

Florentino Poblador, director de la oficina para la provincia de Cáceres de Randstad, interpreta que estas buenas expectativas de empleo en Extremadura se deben «a un repunte de la actividad económica y, por tanto, de la contratación». En cuanto a Cáceres, Poblador considera que el incremento es tan significativo porque en 2016 «fue una de las provincias con menor nivel de contratación» de todo el país. Por eso, el repunte de este año supone un incremento tan destacado.

Los sectores con más demanda son comercio, hostelería, logística y transporte, aunque también se esperan contrataciones en industria y agricultura. Florentino Poblador explica que las empresas necesitan cubrir, sobre todo, «plazas de dependientes, reponedores y mozos» en el ámbito comercial. «Camareros y ayudantes de cocina en bares y restaurantes, aunque también recepcionistas para hoteles». Poblador destaca el aumento de las ventas por internet en los últimos años, lo que explica que se necesiten «conductores y mozos» en las empresas de transporte y logística.

La patronal regional comparte estas buenas sensaciones. Francisco Javier Peinado, secretario general de la Creex, Confederación Regional Empresarial de Extremadura, opina que «la campaña será mejor, si cabe, que la del año anterior» aunque añade con prudencia, «habrá que esperar para confirmar».

Los sindicatos, por su parte, lamentan que el empleo que se va a crear sea temporal. Ana Isabel González, secretaria de Empleo de CC.OO. pone un ejemplo, «eso pasó el año pasado, el paro bajó en diciembre de 2016 en 3.400 desempleados y aumentó en enero de 2017 en 3.600». «Es un empleo coyuntural, discontinuo y temporal», añade, «es pan para hoy, pero hambre para mañana».

Teodoro Casares, secretario de Formación y Empleo de UGT, hace el mismo análisis, «la mayor parte de los contratos son de semanas o días, incluso por horas», lo que no saca al trabajador de la precariedad. Los define como empleos «para sobrevivir».

Sin embargo, Florentino Poblador de Randstad cree que un porcentaje significativo de trabajadores contratados en Navidad, a pesar de esta temporalidad, «acaban dentro de las plantillas» de las empresas. Francisco Javier Peinado también defiende este tipo de contratos, «sirven para que la empresa, cuando consigue crecer y crear más empleo, vaya tirando de la gente que ha estado contratada temporalmente o a tiempo parcial» .

Desde la crisis, no se puede hacer un ‘retrato robot’ de las personas que buscan empleo en estas fechas. Florentino Poblador, de Randstad, afirma que «el perfil ha cambiado, ya no es sólo para gente joven», ahora también las personas mayores buscan empleos temporales. Lo que sí tienen características comunes son las necesidades de las empresas. Según Poblador, éstas requieren «disponibilidad inmediata, formación en el caso de la hostelería, no tanto en logística, experiencia previa y personas con ganas de trabajar aunque sea en periodos cortos».

Extremadura tocó fondo en el periodo 2008-2009, cuando el volumen de contratación cayó un 29,2% con respecto al año anterior. En esta campaña, la región está en el caso opuesto, con las expectativas más optimistas de creación de empleo de la última década. Según los datos de Randstad, el aumento en el número de contrataciones que se espera este 2017-2018 supone un 73,6% más que en 2007-2008, el porcentaje más elevado de todas las comunidades autónomas.

Habrá que esperar hasta enero para saber si realmente se cumplen las expectativas de creación de empleo y si éste consigue mantenerse más allá de los regalos de Reyes.