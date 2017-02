Adiós selectividad, hola EBAU

La nueva selectividad conocida hasta ahora como PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) aterriza este año con nuevo nombre: EBAU, las iniciales de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. En Extremadura se estrenará el próximo 6, 7 y 8 de junio y, a priori, no encierra grandes cambios respecto a las tradicionales PAU que han estado vigentes más de 40 años.

La polémica reválida que incluye la última ley de educación (Lomce) como necesaria para lograr el título de Bachiller, finalmente ha sido retirada en busca de un Pacto de Estado por la Educación y no habrá evaluación en Bachillerato.

En su lugar, se realizará la EBAU que será una prueba similar a la conocida selectividad solo para aquellos estudiantes que hayan superado el 2º curso de Bachillerato o un ciclo formativo y quieran acceder a las enseñanzas universitarias. La nota de la EBAU supondrá el 40% de la calificación para el acceso a la universidad, mientras el 60% será la calificación final de la etapa de Bachillerato. La ponderación final –que tendrá validez indefinida– será la que marcará a los alumnos la carrera a la que podrán acceder y su orden de preferencia en todos los campus del país, es lo que se conoce como distrito único. Además, la nueva evaluación también mantendrá dos convocatorias, una en junio y otra en julio, y seguirá teniendo dos fases: la general, ahora llamada de acceso y la específica, ahora llamada de admisión, que permitirá de forma voluntaria subir la nota hasta 14 puntos máximo. Así, grosso modo, no hay grandes diferencias aunque la prueba sí tiene algunos cambios que no gustan a todos.

CAMBIAN ASIGNATURAS / Hay materias a examen que antes quedaban a la elección del alumno pero ahora serán obligatorias en la fase de acceso, como es el caso de Matemáticas en el Bachillerato de Ciencias. Pero también ocurre al revés, es decir, hay materias que hasta ahora sí estaban en la fase general y ahora quedarán solo para la fase voluntaria, como es el caso de Filosofía. Tampoco se podrá elegir ahora una lengua extranjera distinta a la que se cursa en primera opción. En concreto, en la fase de acceso los alumnos tendrán que realizar cuatro exámenes obligatorios: Lengua y Literatura, Historia de España, Primera Lengua Extranjera y en función de la modalidad de Bachillerato la cuarta materia a examen será Fundamentos de Arte (modalidad Artes), Latín II (Humanidades), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (Ciencias Sociales) y Matemáticas II (Ciencias). Cada examen durará 90 minutos y tendrá dos opciones diferentes a elegir una de ellas por el estudiante. Será necesario sacar como mí- nimo un 4 de media entre todos los exámenes obligatorios para poder aprobar la EBAU y hacer la ponderación final.

En cuanto a la fase de admisión, será de carácter voluntaria para aquellos estudiantes que quieran mejorar su nota de admisión a las distintas titulaciones universitarias. Se podrán examinar de entre dos y cuatro materias de opción del bloque de las asignaturas troncales, aunque no las hayan cursado. Según la normativa nacional son: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología, Química, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Economía de la Empresa, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual II, Historia de la Filosofía o Diseño.

La Universidad de Extremadura (como hará cada campus) determinará antes del inicio de la matrícula en la EBAU las tablas en la que se relacionen las materias troncales de opción con los estudios de grado y sus ponderaciones. La Consejería de Educación ya se ha reunido con los directores de los institutos de la región y sus orientadores para exponer cómo será la nueva prueba toda vez que el Ministerio de Educación publicó a finales de diciembre la orden que determina las características, diseño y contenido de la Evaluación de Bachillerato.

Aún así, la consejería junto a la Universidad de Extremadura (Uex) ya venía tiempo trabajando en el posible marco normativo con el fin de frenar la incertidumbre de los centros, los alumnos y sus familiares. Los centros, de hecho, ya tienen en su poder un resumen detallado de cómo será la nueva selectividad y el borrador de la orden que regulará las pruebas en la región diseñado por la consejería y la Uex y que ya ha pasado por el Consejo Escolar.

La publicación de esta orden es la última pieza que queda para completar el puzzle de la nueva selectividad, ya que permite constituir la comisión organizadora de esta evaluación. «La verdad es que los alumnos ya están mucho más tranquilos, porque saben cómo será la prueba y que no hay grandes cambios. Antes estaban todos los días en los despachos preguntando si se sabía algo y los profesores no sabíamos qué contestar», apunta Nieves García, directora del IES Extremadura de Montijo. «Lo peor ha sido el retraso y que no sabemos si esta nueva prueba seguirá vigente el próximo año. Debemos reclamar a los políticos una buena ley de educación», insiste. Las mismas dudas había hasta hace poco en el IES Llerena, de esta misma localidad. El pasado miércoles el insituto reunía a todos sus alumnos para contarles los detalles de la EBAU. «La información llegó con retraso y aunque hay algún cambio, ya por lo menos sabemos cómo será la prueba; ahora les preocupa cómo serán los exámenes en sí», cuenta José Miguel Gil, director de este centro. La consejería y la Uex ya han nombrado a los coordinadores de cada materia que se encargarán de realizar los exámenes y nombrar el tribunal calificador.