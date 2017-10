Bruselas resalta que la votación no es legal y que no tiene cabida la violencia

ESTOS DOS QUE NO HAN SABIDO GESTIONAR ESTE PROBLEMA.RAJOY Y EL PUIGDEMON. DIMITIR NO ESTÁIS PREPARADOS PARA GOBERNAR UN PAIS.DESPUÉS DE MÁS DE TREINTA AÑOS DE DEMOCRACIA,MANDAMOS A LA POLICIA DEL PUEBLO A COMERSE EL MARRON. Y ESO QUE DECÍAN LOS DEL PP.EL REFERENDUN NO SE VA A CELEBRAR MENOS MAL POR POCO ESTÁN VOTANDO TODAVIA.