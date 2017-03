Extremadura: 61.000 jóvenes menos ocupados en la última década

Un ingeniero industrial en una jornada a tiempo completo cobrando 800 euros... Las condiciones son vergonzosas. Así viven en Extremadura algunos de mis compañeros de facultad. Otros muchos están en el paro y otros, como yo, nos hemos marchado a otro país», reflexiona en la distancia Juan Manuel Muñoz Lobato, un pacense de 32 años que lleva dos viviendo en la ciudad británica de Cheltenham (120.000 habitantes). «Lo que ocurre -continua- es que la gente asimila cualquier situación de trabajo porque al fin y al cabo necesita el dinero. Y además saben que si no la aceptan ellos, viene otro detrás que va a decir que sí».

Su testimonio es solo un reflejo más de las circunstancias que les ha tocado en suerte a muchos jóvenes extremeños. En la última década la comunidad autónoma se ha quedado sin un 40% de la población ocupada de entre 20 y 34 años (según los últimos datos publicados por el INE), lo que significa una pérdida de 61.000 personas en una etapa de la vida en que arranca y se desarrolla la proyección laboral. Muchos se encuentran en búsqueda de empleo (a diciembre de 2016 había 52.700 parados en ese grupo de edad), otros acuden a la economía sumergida o asumen puestos muy por debajo de su cualificación (lo que implica condiciones precarias) y un porcentaje que no deja de crecer se marcha de la región o incluso del país (el Consejo de la Juventud alerta que cada año siguen abandonando la comunidad unos 3.500 jóvenes). ¿El resultado? Extremadura pierde un potencial fundamental para su desarrollo socioeconómico.

A ese grupo de treinteañeros que hacen la maleta pertenece Juan Manuel, que empezó trabajando de cocinero ,pero ahora tiene un puesto de ingeniero en el que se siente valorado: «Yo veo muy negro el futuro para la gente de mi edad. Es una auténtica pena, porque es cierto que somos la generación mejor preparada. Y después de invertir tanto tiempo y esfuerzo en una carrera te tienes que ir de tu región».

LA OTRA CARA DE LA MONEDA / El dato del éxodo juvenil es aún más preocupante si se compara con el porcentaje de población ocupada mayor de 55 con que cuenta la comunidad. En la última década este grupo se ha incrementado en un 30% (pasando de 40.000 a 56.700 personas), según las cifras que ofrece el INE, lo que provoca que las plantillas estén cada vez más envejecidas. «Yo lo veo en mi oficina, el más joven tiene 50. Cuando empecemos a retirarnos lo vamos a hacer unos detrás de otros. Además, ya hemos tenido jubilaciones que no se han cubierto», expresa Lola Santano Boyero, de 58 años y empleada en la Tesorería de la Seguridad Social de Badajoz.

Ante la realidad extremeña que dibujan los datos del INE, esta pacense manifiesta: «Me parece una barbaridad que se quiera alargar la edad de jubilación y que los que tenemos empleo fijo debamos seguir trabajando para asegurarnos una pensión en condiciones, mientras que los jóvenes (estén formados o no), que se supone que se encuentran en una etapa muy productiva y han de encarrilar su vida, no tienen acceso a un mercado laboral decente». Ve el ejemplo en su propio hijo: «Aquí no encontraba nada y se ha tenido que ir a un pueblo de Córdoba, pero las condiciones de su puesto son pésimas».

Cuando ella fue joven tuvo que convertirse en buscavidas tras separase de su marido a los 29 años (con un hijo de cuatro). Primero trabajó en labores domésticas, luego peleó por un puesto fijo tras aprobar varias oposiciones. Si se le pregunta que quizás el problema actual es también la actitud de las nuevas generaciones, responde con rotundidad: «En mi época era difícil, pero es que ahora no hay nada, la situación es horrible».

«UN SINSENTIDO» / Voces expertas insisten en alertar que permitir un sistema en el que los jóvenes no tienen oportunidad mientras que en las plantillas de las empresas sólo van quedando personas mayores supone alimentar un desequilibrio que no beneficia a ninguna de las dos partes. Desde UGT aseguran que es un «insulto a la inteligencia subir la edad de jubilación con un 40% de paro juvenil». El último en proponer que ésta se amplíe ha sido el expresidente del Gobierno José María Aznar: ha planteado que se alargue hasta los 70.

El secretario de Formación y Empleo de UGT-Extremadura, Teodoro Casares, subraya que el único objetivo es, «se supone», garantizar las pensiones. «Pero es un sinsentido. Lo que hace falta es un compromiso real para crear puestos que permitan una condiciones dignas, que signifiquen, a su vez, que haya más cotizaciones a la Seguridad Social», añade.

En la misma línea, se vuelve a lamentar de que solo el 3% de los contratos que se firmaron en 2016 en Extremadura fueron indefinidos: «Con esto es con lo que se encuentran los jóvenes en nuestra comunidad».

EL PAPEL DE ELLAS / Desde CCOO, su homólogo Miguel Coque coincide con este análisis­ y añade una explicación más en cuanto al aumento de población ocupada de más de 55 años. «Ha habido muchas mujeres, ya de una determinada edad, que se han tenido que incorporar al mercado de trabajo porque sus maridos, la mayoría empleados en la construcción, se convirtieron en parados de larga duración y los ingresos económicos de la familia desaparecieron. Posteriormente, algunos se han podido reenganchar, pero la mujer se ha quedado también en su puesto porque los salarios han bajado y ya son necesarios ambos sueldos para llegar a fin de mes», explica Coque.

Pero también añade que los empleos a los que ellas han podido acceder --en el sector de la limpieza, la hostelería o el comercio, principalmente-- están bajo la inevitable y desesperante precariedad que contagia al mercado de trabajo.

El sociólogo, antropólogo y profesor de la Universidad de Extremadura (Uex) Domingo Barbolla tiene claro que la principal consecuencia de esta realidad es «el cabreo» de ambas partes. «Los jóvenes se sienten infravalorados y frustrados porque no encuentran nada; los mayores no entienden por qué tienen que seguir haciendo esfuerzos para poder garantizar su pensión», explica. Y añade que, en definitiva, lo que se produce es un enfrentamiento entre ambos grupos de edad: «Porque al final lo que se hace es luchar por la supervivencia».

Para describir algunas paradojas del actual sistema pone como ejemplo el caso de un jubilado que debe mantener a su hijo treinteañero en paro (el cual también tiene ya descendencia) o un pensionista cuyo salario es más elevado que el de su propio hijo que trabaja a tiempo completo, al cual tiene que seguir ayudando.

¿SOLUCIONES? / La Junta de Extremadura comunicó la semana pasada que va a invertir 16 millones de euros en un plan especial de empleo del que podrán beneficiarse 28.000 jóvenes sin trabajo durante los próximos dos años (14.000 este 2017 y una cifra similar en 2018). El anuncio lo hizo la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, basándose en los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que arrojaban que en Extremadura hay 45.000 menores de 30 años sin trabajo, de ellos 9.000 con titulación. «Esta estrategia pretende convertirse en el extraordinario apoyo que necesitan», aseguró Gutiérrez.

El plan pretende facilitar la inserción de los titulados universitarios y de FP y Bachillerato: «Es fundamental para Extremadura que esta generación se incorpore al tejido productivo y que lo haga aquí», dijo la consejera. Además, los beneficiarios podrán adquirir competencias genéricas y digitales, orientación personalizada para la búsqueda de empleo y un acercamiento a la cultura emprendedora.

Paralelamente a esta iniciativa, la Junta reclamará al Gobierno central que colabore en la creación de nuevos puestos de trabajo en la comunidad con otros 16 millones de euros.

«A mí claro que me hubiera gustado encontrar un trabajo en Extremadura o en España, pero ahora no me planteo para nada volver, al menos a corto plazo. Aquí las condiciones son bastante buenas y las empresas te dan mucha formación», asegura el ingeniero pacense Juan Manuel Muñoz desde Inglaterra.

Desde la otra perspectiva, Lola Santano apostilla: «Se habla de la incorporación necesaria de la mujer al empleo para que la familia pueda llegar a fin de mes... ¿en qué condiciones? Lo único a lo que pueden acceder es a lo que yo hice: buscar una casa donde trabajar en labores domésticas, pero son situaciones muy precarias. ¿Eso es acceder al mercado laboral? Para nada, eso tiene otro nombre».