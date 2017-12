Extremadura encara las oposiciones más multitudinarias

No me extraña nada que la gente quiera opositar. Estuve trabajando 5 años en el Reino Unido y luego me vine a España y las condiciones laborales aquí son para echarse a llorar. Luego me preparé oposiciones y hasta que no trabajé en lo público no volví a encontrar condiciones laborales que se asemejaran a lo que tuve allí. Lo de este país con la cultura del trabajo es absolutamente lamentable, encima si te quejas te critican.