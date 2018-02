La Junta no hace valoraciones sobre «hipotéticos recortes»

Desde la Junta se prefiere no hacer valoraciones por el momento «sobre unos hipotéticos recortes que aún no se han definido por parte de Europa». No obstante, se puntualiza que la postura del Ejecutivo autonómico para la nueva PAC se centra «entre otras cuestiones, en exigir que el presupuesto agrario no tenga ni un euro menos con un reparto adecuado y eficiente, la recuperación de instrumentos de mercado para mejorar la situación de los productores frente a prácticas abusivas y especulativas o agrarias y reforzar las medidas de apoyo a entidades asociativas, organizaciones de productores e interprofesionales». De la misma forma, se apunta que el ‘pago verde’ «debe reorientarse hacia la lucha contra el cambio climático y la PAC debe contribuir al mantenimiento de los ecosistemas singulares de nuestro país, como la dehesa y debe apoyar los cultivos que contribuyen a la fijación de CO2».