María Escudero: «En Dinamarca tengo la plaza con la que siempre he soñado»

A esta cacereña de 34 años la ciencia le atrajo desde siempre. «De niña una de mis aficiones favoritas era hacer problemas matemáticos». Estudió Ingeniería Química en la UEx y gracias a una beca en el Instituto de Química Física Rocasolano del CSIC comenzó a adentrarse en el mundo de la electroquímica. Se doctoró en Electrocatálisis y Nanoestructurado de Superficies y tras investigar en Dinamarca y en California, desde hace un año tiene un contrato estable en la Universidad de Copenhague. Es profesora y dirige un grupo de investigación en NanoElectroquímica que trabaja para obtener electricidad a partir de hidrógeno en pilas de combustible o generar hidrógeno u otros combustibles renovables en electrolizadores. Además, también investiga en reacciones de síntesis electroquímicas para obtener compuestos químicos de alto valor mediante reacciones sostenibles. «En Dinamarca tengo la plaza con la que siempre soñé y me siento privilegiada». Acaba de conseguir la beca más prestigiosa para jóvenes investigadores y más de un millón de euros para desarrollar su investigación. Le gustaría volver a España, pero «allí la situación para los investigadores es dificilísima, es una pena». Y para la mujer, más. «Como en cualquier ámbito laboral, la estructura es machista. A lo largo de mi carrera he observado que las mujeres, para ser valoradas, tenemos que demostrar muchísimo más que los hombres en igualdad de condiciones». «La realidad es que no somos visibles».