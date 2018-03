Miles de extremeñas reclaman en las calles la igualdad efectiva de la mujer

Miles de extremeños, la mayoría mujeres, pero también numerosos hombres, salieron a las calles ayer para reclamar la igualdad efectiva entre géneros. Lo hicieron un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, antes Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y desde ayer día de la primera huelga feminista que se celebra en España. Una jornada que transcurrió en la región sin incidentes, con la celebración de concentraciones en numerosas poblaciones extremeñas por la mañana y con multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades de la comunidad autónoma por la tarde.

Algunas de las más de 4.000 personas que asistieron en Badajoz a la marcha.

Las más de 5.000 personas que acudieron a la de Cáceres, según la organización —3.000 si se hace caso a la Subdelegación del Gobierno— hicieron de esta protesta una de las más masivas que se recuerdan en la capital cacereña. Convocada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad, la marcha partió del Quiosco de la Música y, cuando la cabecera había enfilado ya la Gran Vía y estaba casi llegando a la plaza Mayor, todavía no habían salido los últimos del Paseo de Cánovas. Mujeres de todas las edades y de un sinfín de colectivos marcharon hasta llegar a la plaza Mayor donde, bajo la lluvia, se leyó un manifiesto en favor de la igualdad real y la lucha por los derechos de las mujeres.

Marcha feminista de Villanueva de la Serena.

Una pancarta con la palabra ‘Igualdad’ encabezaba la manifestación a la que se sumaron, entre otras, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, o la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, así como varios miembros del Gobierno regional como las consejeras de Igualdad, Leire Iglesias, la de Educación, Esther Gutiérrez y la de Medio Ambiente, Begoña García. Leire Iglesias, calificó el día de «histórico» y de «éxito» y remarcó que no terminará en el 8 M, sino que «tendrá continuidad mañana [por hoy]». «No estamos dispuestas a esperar al año que viene para otra reivindicación», apostilló.

Concentración a las puertas de las instalaciones de EL PERIÓDICO.

La secretaria regional de CCOO, Encarna Chacón, aventuró que el día de ayer pasará a la historia porque se ha dado «un ejemplo de civismo» y de reivindicar derechos «muy necesarios», porque «por primera vez se hace una huelga por la igualdad, un elemento fundamental en la sociedad, no solo en el entorno laboral, sino en la propia seguridad de las mujeres». «La ciudadanía está presente en las calles y estamos convencidas de que a partir de mañana esto tiene que cambiar», subrayó. A la marcha se unieron diversos colectivos con numerosas pancartas. Al lema principal de la jornada reivindicativa —«Si nosotras paramos, se para el mundo»—, se sumaron otros. Desde los más serios —«Nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta el miedo»— a los más lúdicos — «Manolo, Manolito, hoy cenas tú solito».

Los dos asientos que dejaron ayer vacíos Irene de Miguel y Jara Romero, Podemos.

En Badajoz fueron entre 4.000 y 4.500 según fuentes policiales, y 4.000 según la Delegación del Gobierno, quienes recorrieron las principales calles del centro. Convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz y el colectivo feminista Las Safistas, la manifestación partió de la avenida de Huelva y concluyó en el paseo de San Francisco con la lectura de un manifiesto y la actuación de la murga ‘Las Polichinelas’.

Acto organizado ayer por la mañana por mujeres periodistas en Cáceres.

‘Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar’, ‘Nuestros cuerpos no son productos’, ‘Yo sí te creo’ o ‘No es no, lo otro es violación’, fueron mensajes que también se pudieron ver en las pancartas de la marcha pacense. La vicepresidenta de Mujeres Progresistas, Juana Cardoso, incidió en la necesidad de introducir cambios en la sociedad «ya no solamente para nosotras, sino para la gente joven», porque «hay brecha salarial, hay maltrato todavía».

La manifestación también contó con la presencia de la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien hizo hincapié en que el «sentimiento» que compartía con los participantes era «de verdadera emoción» al estar encabezada la marcha por «muchas» chicas jóvenes de distintos colectivos, así como de distintas profesiones o dedicaciones, por lo que, destacó, «algo está cambiando». Así, dijo que el 9 de marzo será un día «diferente» a los de años anteriores, ya que «algo se ha despertado en el movimiento feminista y en la sociedad española y de otros muchos países del mundo».

Por su parte, la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos, incidió en que la reivindicación principal de este 8 M «es que ya no hay marcha atrás» y que lo que se está viendo en las calles de las ciudades extremeñas o en el mundo es que las mujeres han «dicho que se acabó». «Se acabó, ya no hay más prórrogas para que seamos iguales en condiciones, derechos y obligaciones», afirmó.

VARA, EN MÉRIDA / En Mérida, unas 3.000 personas participaron en la manifestación convocada por la Asamblea de Mujeres emeritense y el Consejo Local del área. La marcha partió desde la plaza de España y acabó en el mismo lugar con la lectura de un manifiesto para reclamar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Durante el trayecto, los participantes corearon consignas como ‘Más trabajo y más salario’ o ‘No quiero tu piropo, quiero tu respeto’, mientras que el morado, color de la reivindicación, inundó las calles del centro emeritense.

«Es tiempo de darnos cuenta de que por mucho que cambien las leyes, si no cambiamos las mentalidades no podremos seguir avanzando», manifestó el presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, que secundó la manifestación en la capital. En esta línea, el jefe del Ejecutivo autonómico se mostró convencido de que la jornada supondría «un antes y un después», al tiempo que expresó su disposición a seguir trabajando desde Extremadura en temas como la brecha salarial, que es «una realidad».

Por su parte, la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, valoró de manera «muy positiva» el seguimiento de la huelga. «Mañana seguiremos peleándonos en cada convenio colectivo, en cada sitio en el que estemos por una igualdad salarial, por una conciliación laboral que no perjudique a las mujeres», puntualizó. En esta línea, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, subrayó que «hay motivos para esta huelga hoy y todos los días del año», informa Carmen Hidalgo.

En Plasencia, la manifestación convocada por la Asamblea Feminista de Plasencia arrancó a las 20.10 horas desde el parque de la Coronación con unas mil personas, a las que se fueron sumando más ciudadanos, hasta finalizar en la plaza Mayor. Las lecturas de manifiesto las realizaron tres compañeras del eje estudiantil de esta asamblea.

Unas 500 mujeres participaron en la marcha feminista celebrada en Villanueva de la Serena. Una manifestación que recorrió las calles más céntricas de la ciudad y que fue un acto más de los organizados por la concejalía de Igualdad de esta localidad desde el pasado martes y que culminarán mañana con la décimo tercera edición de la Carrera de la Mujer. La marcha de las mujeres llegó al parque de la Constitución, que tuvo como acto central la lectura del manifiesto reivindicativo.

También medio millar de mujeres asistieron a la marcha que comenzó en la plaza de Nuestra Señora de Guadalupe (San Marcos), de Don Benito, acompañadas de representantes sindicales de CCOO, UGT, el director del Instituto de la Juventud de Extremadura, Felipe González, el alcalde de localidad, José Luis Quintana, y representantes tanto del equipo de gobierno municipal como de otras entidades sociales locales, informa Raúl Haba.