Monago valora la recuperación de los principios

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, destacó ayer que el nuevo presidente nacional del partido, Pablo Casado, busque «recuperar y poner en valor los principios del PP para que sean la brújula que nos oriente». El dirigente extremeño felicitó a Casado por «renovar la ilusión y el optimismo» del partido, después de resultar elegido en el 19 Congreso Extraordinario del PP celebrado en Madrid.

Tras ser cuestionado por las principales medidas expuestas por el presidente nacional, Monago manifestó que estas hacen referencia a «los principios y valores del PP que siempre» ha reivindicado, a pesar de que «en ocasiones» han tenido que desviarse «por imperativo de cómo se conforman las mayorías en el Parlamento». Según recoge el PP regional en nota de prensa, Monago pidió, como ya hiciera el pasado viernes, «un ejercicio de generosidad e integración» con la candidatura que no ha resultado elegida, la de Soraya Sáenz de Santamaría, quien representa «una parte importante del partido y no debe sentirse perdedora». «No sería comprensible que no fuéramos capaces de aglutinar al propio partido», sentenció.

El presidente regional del PP también puso de relieve la «importante presencia de extremeños» en los órganos de dirección, algo que destacó como «un apoyo a nuestra organización por parte de Pablo Casado», que «ha pensado en Extremadura», lo que agradeció como un «gesto muy importante y que hay que valorar».

LOS COMPROMISARIOS // Desde que el pasado viernes arrancara el congreso del PP, Monago encabezó la delegación extremeña desplazada a Madrid, compuesta por 115 compromisarios, de los que 19 eran natos por ser miembros de la Junta Directiva Nacional, mientras que los 96 restantes fueron elegidos el pasado 5 de julio por los afiliados del PP regional.

Cabe recordar que en la primera vuelta de las primarias, Monago expresó su apoyo personal a la candidatura de María Dolores de Cospedal, sin embargo, en la segunda vuelta acabó apostando por Casado, que recibió el mayor número de apoyos por parte de los afiliados extremeños. El presidente aseguró que seguiría «a pie juntillas» lo expresado por «la mayoría» de los militantes.