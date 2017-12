El número 18065, un quinto premio, deja 60.000 euros en Almendralejo

El sorteo extraordinario de la lotería de Navidad ha vuelto a dejar un pequeño pellizco en Almendralejo. La suerte parece estar aliada con la capital de Tierra de Barros que sigue celebrando premios en los últimos años dentro del sorteo que más expectación reúne en toda España.

Esta vez ha sido sólo un Quinto Premio de la lotería de Navidad el que ha tocado en Almendralejo. Concretamente, el 18065, vendido en la administración número cuatro de la ciudad llamada ‘Trescintas’ y situada en la avenida de la Paz, justo enfrente de la conocida Fuente de las Ranas. Este quinto premio ha estado muy repartido en toda España, pero una serie de diez décimos (6.000 euros por boleto) ha sido vendida en Almendralejo. En total, los 60.000 euros.

María José Fernández Cintas, encargada de la administración, daba ayer botes de alegría nada más conocer la noticia. Minutos después de salir el número y ante la presencia de medios de comunicación y curiosos que se acercaban a la administración, abrió una botella de cava junto a sus compañeros de oficina dando saltos de alegría. «Hemos vendido todo íntegramente en ventanilla. Estamos súper emocionados porque es la primera vez que damos un premio de la lotería de Navidad».

La administración Trescintas sólo lleva seis años en activo. Es la más nueva de Almendralejo. «Habíamos repartido otros premios en Primitiva, Euromillones o Joker, pero mi ilusión era dar algo en Navidad y por fin ha llegado ese día».

María José confesaba que estaba siguiendo el sorteo por televisión y supo del premio al conocer el número. De hecho, admite que todos sus amigos llevaban el 38065, un número muy similar también vendido en la administración y que sólo es diferente en la primera cifra.

La propietaria de Trescintas ha reconocido que las ventas en lotería de Navidad han aumentado con respecto al año anterior. «Nosotros vamos experimentando cada vez un aumento. Creo que en Almendralejo cada año se juega más». Y es que la suerte está aliada con la ciudad en los últimos años con este sorteo. El resto de administraciones también han experimentado un aumento de ventas.

Agraciado / Particularmente emotiva es la historia de uno de los afortunados con el Quinto Premio de Almendralejo. José Manchón, un padre de familia de dos hijos, fue el primer agraciado en llegar a la administración minutos después de conocerse el premio. «Es la primera vez que me toca algo así y estoy muy emocionado», gritaba mientras posaba para la foto con copa de cava en mano y cartel de número delante.

Manchón confiesa que compró ese número porque lleva los días de nacimiento de sus hijos Alba y Jesús, así como el mes en el que nacieron. «Alba nació el día 5 y Jesús el 18. Los dos en junio, el número 6, por eso me gustaba». Manchón compró su premio allá por septiembre. «Fue un día que comprobé el Euromillón y me quedé mirando el décimo. La chica de administración me dijo que me había cambiado la cara y yo le dije que ese décimo llevaba los números de los nacimientos de mis hijos. Así que me lo llevé y lo guardé en casa». ¿Y cómo se ha enterado? «Pues estaba precisamente en la fiesta de Navidad del colegio de mis hijos cuando he salido del centro a tomar café. Estaba dentro de un bar y al salir el número en la televisión he dicho: ese es mío. Y he pegado un bote tremendo. Lo voy a utilizar para llevarles a Eurodisney, que tengo muchas ganas».

Historias emotivas que deja el siempre repartido sorteo de la lotería de Navidad.