Premio Especial: ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (Once) recibió el Premio Especial de El Periódico Extremadura en su ochenta cumpleaños al servicio de distintos colectivos. Su delegado territorial en Extremadura, Fernando Iglesias García, recogió el galardón, entregado por Antonio Cid de Rivera, director de El Periódico Extremadura. Estas ocho décadas han sido un viaje de superación de límites gracias al trabajo de la Once, la Fundación Once y sus empresas sociales Ilunion, alcanzando las personas con discapacidad cotas de inclusión social inimaginables.