PSOE y PP en Extremadura, a favor de negociar aplicar el artículo 155

Tanto el PSOE de Extremadura como el PP plantearon ayer la necesidad de consensuar y negociar la aplicación del artículo 155 de la Constitución si continúa adelante el desafío soberanista catalán. El PSOE considera que el artículo 155 «tendrá que ser aplicado sin ningún tipo de duda ni reserva» ante una posible declaración unilateral de independencia de Cataluña y con el fin de «preservar los derechos y la convivencia democrática y pacífica» de todos los españoles. Así lo aseguró el portavoz socialista, Juan Antonio González, quien subrayó que si se produce esta declaración unilateral, hay que «poner en marcha todos los mecanismos establecidos en nuestra leyes y Unión Europea».

«No podemos obviar ni tener miedo a ningún artículo», afirmó González en alusión al 155 que es «un artículo tan constitucional como cualquier otro» de una norma que «votaron todos los españoles». Para González, ayer (por el domingo) se vivió «el segundo momento más triste» de los últimos 40 años, el primero fue «el golpe de Estado del 23-F», con «un acto subversivo e irresponsable por parte de las fuerzas independentistas» que están «atentando contra la Constitución, contra el orden y el imperio de la ley».

Desde el PP, su presidente, José Antonio Monago, sostuvo que si se produce una declaración unilateral de independencia, sería «partidario» de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña «si hay consenso de las principales fuerzas políticas». El dirigente popular emplazó a afrontar esta situación desde la «unidad» de las fuerzas constitucionalistas y a partir de ahí hacer lo que digan los que representan a la mayor parte de los ciudadanos españoles (PSOE, PP y Ciudadanos).

Desde Podemos de Extremadura, su portavoz, Marta Bastos, pidió al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie y condene los actos que se vieron en Cataluña «y que no se pueden consentir en un estado democrático». La portavoz de Podemos indicó que el domingo fue un día triste después de ver las imágenes que se vieron y de que aquellos que se llaman demócratas, como es el PP, «le dieran una patada al estado democrático». Marta Bastos criticó que Vara no haya hecho «acto de presencia» pese que hay 122.000 familias extremeñas «que hoy están más lejos de su tierra» y considó que «ponerse de perfil ante esta situación tan grave no es lo correcto».

La portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Victoria Domínguez, manifestó, por su parte, que «Puigdemont y Junqueras son los responsables directos del golpe a la democracia» y de lo que ha pasado en Cataluña aunque, a su juicio, «han fracasado porque no ha habido referéndum» y «solo han conseguido dividir».

Para Domínguez, los políticos separatistas solo han conseguido «dividir, fracturar y romper en bandos una sociedad tan diversa como la catalana», porque su objetivo «no era el referéndum, es fracturar Cataluña, separarla de España, sacarla de Europa». «Ha sido la coartada que buscaban para declarar la independencia», apostilló.