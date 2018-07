Los pueblos se quedan sin niños

Pueblos sin niños y niños sin pueblos. Extremadura en general y la provincia de Cáceres en particular esta esquilmada, faltan niños en todos los pueblos. Antes la culpa era e Madrid ahora es de Mérida, Cáceres y Badajoz, los pueblos se mueren porque no hay trabajo,la gente no emigran porque si. La gente emigran porque tienen que vivir de trabajar y en los pueblos no hay trabajo. Ahora la emigración es igual de letal o más que antes Envias a estudiar a tu hijo fuera y ya no vuelve. El que estudia algo no vuelta el que no estudia el futuro es el Per, o Emigrar.