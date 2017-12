Rompe un décimo, compra el mismo número y le toca un 2º

Un vecino de Alburquerque (Badajoz) rompió un décimo del 51244 por confusión, adquirió otro con el mismo número por terminal y la suerte le ha sonreído al ganar hoy 125.000 euros con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Tres hermanos de esta localidad, conocidos cortadores de jamón, Vicente, Jesús y Raúl González León, han obtenido 125.000 euros cada uno con este premio. El pequeño, Raúl, que es militar en la base de Bóta de Badajoz, adquirió los 14 décimos del número 51244 en Santander y 3 se los quedaron los hermanos

Vicente pensó que el décimo era el cupón de la ONCE del día y, al comprobar que no había sido premiado, lo rompió, según ha relatado Raúl. Al darse cuenta de lo ocurrido, compró un décimo del mismo número a través de la terminal del punto de venta situado en el número 10 de la calle San Mateo de Alburquerque. Raúl no solo ha traído la suerte a sus hermanos. El resto de los décimos los ha distribuido en otras localidades entre compañeros de trabajo del cuartel de Bótoa (dos) y amigos. Estos 13 décimos, una vez restados el que se rompió por confusión, supone que ha repartido 1.625.000 euros. Otro décimo de este número fue vendido también por terminal en Ceclavín (Cáceres).