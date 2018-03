«Treinta auxiliares se han ido a la calle»

Han pasado de obtener 150.000 euros a quedarse en cero euros. Ese dinero les permitía un servicio de atención y ayuda a domicilio que le hacía la vida más fácil a 55 personas con un alto grado de discapacidad cuyos hogares están por toda la provincia. Desde Cocemfe Cáceres también lamentan la gestión de este año del 0,7%. «Además, 30 auxiliares se han tenido que ir a la calle», manifiesta Julián Álvarez, gerente de esta entidad. «Debo decir que el consejero nos aseguró que no teníamos que preocuparnos porque no se iba a perjudicar a los proyectos continuistas como este de ayuda a domicilio, pero finalmente nos hemos quedado sin esa financiación después de más de 20 años. Por eso le pedimos que busque medidas para paliar la situación ahora y no al año que viene, para que esos usuarios no se vean afectados». Uno de los criterios que no cumplió esta asociación es no contar con un certificado de calidad, una acreditación que se valoraba de forma muy positiva en la distribución del IRPF social.