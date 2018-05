Ayuntamiento y Agryga evidencian su desencuentro con críticas mutuas

El equipo de gobierno de Villanueva de la Serena y la asociación de agricultores y ganaderos de esta localidad (Agryga) evidenciaron ayer una escalada más en sus recientes desencuentros con descalificaciones entre el concejal de Agricultura, Pedro Pascual, y el presidente del colectivo agrario, Herminio Íñiguez.

El detonante más reciente habrían sido las críticas de Íñiguez a la tardanza del equipo de gobierno en acometer la obra de mejora del acceso a la cooperativa agrícola San Isidro. Un comentario en su facebook hablaba del alquitranado de unas pistas que conducen al campo de golf «cuando desde la asociación venimos demandando la construcción de una rotonda que sirva para dar acceso a la cooperativa San Isidro, para mayor seguridad de la circulación ya que entran y salen numerosos vehículos pesado, pero el ayuntamiento se gasta el dinero en campos de golf y accesos a este y no construye la rotonda, siendo la cooperativa la que mueve la economía de la zona, con la facturación más alta de Villanueva». Finalizaba dicho apunte pidiendo «respeto, señor alcalde, a los agricultores, porque a nosotros no nos manipula ni nos mueve nadie, solo la agricultura».

UTILIZACIÓN DEL CARGO /Dichas críticas no habrían gustado nada en el seno del gobierno local y ayer el concejal de Agricultura, Pedro Pascual, arremetía en rueda de prensa contra Íñiguez diciendo que «desde que tomó posesión hace un año no ha presentado ninguna propuesta, solo una en el Consejo Agrario sobre el arreglo particular de su camino. Ahí se puede observar que utiliza su cargo para estar presentes en las listas del PP en las próximas elecciones», argumenta el edil socialista.

Además, añade, que «en temas tan importantes como el riego de la concentración del Arroyo de Doña María y de los Quintos, no ha mostrado su apoyo».

Pascual afirmó que el ayuntamiento seguirá trabajando para mejorar el sector agrario, como sucede desde hace años, y que están a disposición de quienes tengan cualquier demanda.

También se refirió Pascual precisamente a que el ayuntamiento va a materializar en los próximos meses el nuevo camino auxiliar de acceso a la cooperativa agrícola San Isidro.

En sesión plenaria se aprobó el proyecto para la obtención de los terrenos del camino de la Trocha y camino de Corrales, además del crédito necesario para las obras de adecuación del camino auxiliar a la cooperativa San Isidro. De esta forma, se cumple uno de los compromisos que el gobierno municipal tiene con los agricultores, según subrayó Pascual.

POSITIVO / Además, de esta infraestructura no solo se va a beneficiar el sector agrario, sino que también será positivo para el crecimiento de toda la ciudad, apuntó el edil.

Por otra parte, el concejal señaló que en estos días, se reanudarán las obras del camino de la Pontezuela, «obras ejecutadas gracias a las gestiones que el alcalde Miguel Ángel Gallardo hizo ante la Junta de Extremadura, financiándolas en su totalidad, anque que por motivos climatológicos, han estado paradas».