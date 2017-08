El colegio Virgen del Pilar tendrá un comedor escolar con 60 plazas

Villanueva de la Serena contará con un nuevo comedor escolar en el colegio Virgen del Pilar que podría comenzar a funcionar dentro de ocho meses, tras la adjudicación de la obra por parte de la Consejería de Educación y Empleo. Los trabajos, que podrían estar finalizados para la primavera de 2018, tienen un importe de 166.277euros, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea. La actuación se inició hace casi dos semanas por parte de la empresa extremeña Construcciones Torres Gómez, SL, cuya formalización del contrato de obras publica este martes el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

EL ÚNICO SIN COMEDOR / El colegio Virgen del Pilar era el único de Villanueva que, hasta el momento, no contaba con el servicio de comedor escolar. Ocupará una superficie construida de 173 metros cuadrados y contará con espacio para 60 comensales, cocina y aseos. Como ya explicó recientemente el secretario general de la Consejería de Educación y Empleo, Rubén Rubio, «la obra del nuevo comedor es totalmente compatible con el uso educativo del centro escolar». Según ha precisado, estará en funcionamiento «en cuanto sea posible», tras conseguir los permisos pertinentes y llevar a cabo su equipamiento.

Por su parte, sobre la construcción de nuevo comedor escolar, el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha destacado que «es muy importante» porque las familias no tendrán que dejar de solicitar el colegio que quieren por no contar con comedor, ya que todos los colegios de Villanueva ofertarán este servicio. En este sentido, también recordó que «en el comedor escolar no solo se da de comer, sino que también se enseña a comer y se les educa en la importancia de llevar una alimentación sana».

Esta construcción es una de las 15 actuaciones que ha acometido la Consejería de Educación y Empleo en Villanueva de la Serena desde que se inició la presente legislatura, por un montante total de 1.250.000 euros. Según Rubén Rubio, alguna de estas actuaciones ya están finalizadas y otras se encuentran en proceso de licitación.

NUEVAS LÍNEAS / Además, entre las obras contempladas en el Plan de Infraestructuras Educativas para Villanueva de la Serena, aprobado en la Asamblea de Extremadura por mayoría absoluta, el secretario general ha destacado la ampliación del colegio Miguel de Cervantes, que pasará a tener de dos a tres líneas, y cuya actuación «ya está en fase de contratación».

Desde la secretaría general de Educación de la Junta de Extremadura se insiste en que con la ampliación de este centro «queda atendida la demanda de escolarización que se pueda producir en Villanueva de la Serena en los próximos años». Ambos secretarios coinciden en destacar que la red de centros de Villanueva de la Serena está «muy cuidada y bien mantenida» por parte del ayuntamiento.