La recta final de la primavera y todo el verano llegan cargados de conciertos de importantes figuras del panorama nacional en las Vegas Altas. El intenso calendario musical arrancará este sábado, 19 de mayo, con la primera jornada de la novena edición del Festival Rock’n Blues en Don Benito. Ese día, y con acceso gratuito, a partir de las 20.00 horas en el parque de Feval, actuarán bandas procedentes de Reino Unido, Bélgica, Francia y América, como Laurence Jones, Mad Martín Trio, The Sick Boys, The Cris O’Leary Band, Doghouse Sam & His Magnatones, Desvariados y Talysker

La segunda jornada del festival será el día 26 de mayo en la Plaza de Toros Multiusos Alcalde Mariano Gallego, con la actuación de Los Secretos, Ilegales, Seguridad Social, Los Deltonos, Fever Band y Mister Benny.

Solo siete días después, el sábado 2 de junio, recalará en Don Benito Diana Navarro, una de las mejores voces del panorama musical español actual, que ofrecerá un concierto en directo también en la plaza de toros multiusos Alcalde Mariano Gallego.

Es, por ahora, el único concierto en la región extremeña de esta artista en la actual temporada y está programado para las 22.30 horas, con apertura de puertas una hora antes. La siguiente cita será la presencia de El Arrebato en Santa Amalia, coincidiendo con la feria de esa población en julio.

Por otro lado, una nueva y atractiva oferta musical se suma al amplio calendario de espectáculos que ofrece Extremadura en los meses de verano. Será el Metellium Music Festival y se celebrará en Medellín. Llega pisando fuerte con tres reconocidísimos artistas en cartel: Sara Baras, Diego El Cigala y Sergio Dalma, que actuarán entre los meses de junio y julio en el teatro romano de dicha villa

Metellium Music Festival llega de la mano de producciones Ayuso y el respaldo de instituciones como el Ayuntamiento de Medellín, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz. Constará de tres actuaciones, todas ellas a las 22.30 horas. Arrancará el sábado 23 de junio con la bailaora Sara Baras, continuará el viernes 13 de julio con Diego El Cigala y concluirá el sábado 14 de julio con Sergio Dalma.

Las entradas serán todas numeradas y cuestan entre 25 y 60 euros, de acuerdo a la ubicación que tengan en el graderío.

Este festival engrosa la oferta de espectáculos de relieve existente ya en Medellín junto a la extensión del festival de teatro de Mérida que suele recalar en esta villa a finales de julio.

Apenas unos días después, tendrá lugar otra cita importante. El cantante gaditano El Barrio actuará en Villanueva de la Serena el 21 de julio en las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana.

Será en el campo anexo al estadio Villanovense a partir de las 23.00 horas, un espacio que tiene capacidad para entre 8.000 y 10.000 personas, según Pedro Pascual, concejal de Festejos.

El cantante está en gira con su último trabajo ‘Las costuras del alma’, que salió a la venta en octubre pasado. El 31 de agosto, Paco Candela actuará en la Plaza de Toros Multiusos Alcalde Mariano Gallego de Don Benito con su espectáculo musical.