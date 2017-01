El IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena divulga el atractivo de la región en Croacia

Un grupo de alumnos y profesores del IES Pedro de Valdivia sigue trabajando sobre emprendimiento dentro del marco Erasmus Plus con el proyecto Inspiring and developing our future wealth creators through entrepreneurship en el que participan este instituto y otros de seis países de la Unión Europea.

Miembros de todos esos países han protagonizado un encuentro recientemente en Daruvar (Croacia). Del IES Pedro de Valdivia han participado cuatro alumnas de 1º de bachillerato (Beatriz Bravo, Claudia Casco, Julia López y Natalia Moreno), y tres profesoras (Mª Ángeles Barrantes, Pilar Villamor y Patricia Parejo -coordinadora del proyecto). Este desplazamiento tenía como objetivo avanzar en el plan de empresa que empezó a gestarse a principios del curso pasado y que será presentado en la clausura del proyecto en Rumanía en mayo.

En concreto, en esta fase se ha trabajado sobre el marketing y la promoción de un producto o servicio. Además de las presentaciones digitales se han elaborado folletos, posters y vídeos promocionales que han sido expuestos en un stand, aprovechando los mercados navideños típicos de estas fiestas. Cada uno de los países ha participado en él, convirtiendo esta sección en una feria de regiones, promocionando en este caso Extremadura con posters, folletos, guías y productos típicos de estas fechas, como adornos navideños, turrones o cava.

También se han realizado visitas culturales a Zagreb, Lipik y Osijek y a empresas de la zona, como la bodega Beljie, o los famosos establos de Lipik.