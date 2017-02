Julián Mora, profesor de la Uex: «La A-43 por el norte sería un error caro que pagarían hasta nuestros nietos»

JuliánMora Aliseda es profesor de Ordenación Territorial y Gestión Ambiental, doctor en Geografía y Sociología y diplomado en Ingeniería del Territorio, entre otras titulaciones. Autor de un estudio sobre la autovía A-43 Extremadura-Levante, es una de las voces más entendidas para hablar de esta vía de comunicación.

—En estos días está volviendo a la palestra la necesidad de la región de más infraestructuras. El AVE, la conversión de la N-432 (Badajoz-Córdoba-Granada) o la Autovía Extremadura-Levante. Si tuviera que establecer prioridades para la ejecución de ellas, ¿cuáles serían y por qué?

—La N-430 debe ser convertida en una infraestructura de alta capacidad, porque es la única que atraviesa totalmente la península de este a oeste, conectando de forma rápida el Mediterráneo con el Atlántico (Lisboa y los puertos de Setúbal y Sines), con grandes opciones para la salida de los productos de Extremadura, que finalmente tienen que ir por estos dos litorales. El 80% de lo que llega y sale de España se hace por los puertos. Sin olvidar que el 75% de las mercancías de todo el país se mueven por camiones, con poco peso del tren, incluso en Europa. El AVE no se justifica en una región de bajísima densidad demográfica, por su efecto succión o túnel. Además, habiendo rechazado Lisboa la construcción, no tiene sentido seguir pidiendo algo que no tiene demanda, pues recordemos que en Extremadura no tenemos importantes ciudades, ni personas con capacidad adquisitiva para pagar este medio de locomoción (el 75% gana menos de 1000 euros, el 27% de la población activa está desempleada y el 22% son ancianos de bajísimas pensiones).

Además, el AVE no es un tren de cercanías que haga paradas cada 75kilómetros (Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz), como muchos creen. Por otra parte, un trazado de vía AVE tuvo que cerrarse hace 2 años por ausencia de pasajeros (9 por día) en Castilla-La Mancha (Madrid-Toledo-Cuenca-Albacete) para poblaciones de similar tamaño a la extremeña, que solo era utilizado por cargos universitarios, políticos autonómicos y algún que otro empresario. Despilfarro total, que hubo que clausurar.

No obstante, necesitamos urgentemente dos vías de tren mixto de altas prestaciones, una por Badajoz-Mérida-Cáceres y Plasencia, y el otro, que es el que estaba aprobado por la Comisión Europea (luego se modificó), que es el denominado Corredor del Eje 16 (Badajoz-Mérida-Don Benito-Villanueva-Alcázar de San Juan-Valencia), sin olvidar la compensación del gobierno central por no construir el AVE, claro está. La N-432 es una vía que permite comunicar solamente pequeñas ciudades y núcleos rurales del interior extremeño y andaluz, con pocas complementariedades económicas, por lo que es menos prioritaria.

—Esto de la A-43 parece la reposición de una serie ya vista.

—Pues sí, parece un culebrón televisivo, con políticos que se mueven a un lado u otro según sus conveniencias sin considerar los datos y el interés social. De todas formas el desenlace razonable, y de acuerdo con los costos y población afecta debiera ser la opción sur del trazado, por la Serena, hasta Puertollano y enlazar desde aquí hasta Ciudad Real por la autovía A-41, ya construida. Por los siguientes motivos: la zona norte ya tiene una carretera nacional, la 430, que soporta sobradamente el tráfico que atraviesa esa zona. La zona sur, desde Torrefresneda por la Serena beneficia a una población de 120.000 habitantes (excluyendo siempre a Don Benito y Villanueva que no se verían afectados por uno u otro trazado), que ahora no tienen ni una carretera nacional y con núcleos productivos (Campanario, Quintana, Castuera, Zalamea, Monterrubio, Cabeza del Buey, Almadén, Puertollano, etcétera). Mientras que por la zona norte solo atendería a unos 20.000 habitantes (una sexta parte del sur), que ya están atendidos con la N-430. El costo de la conversión en autovía sería mucho mayor por la zona norte debido al hecho de tener que cruzar por una orografía más sinuosa, con montañas y embalses, donde habría que construir numerosos puentes para salvar las dificultades topográficas. Asimismo, a su paso por las Vegas Altas, tanto las expropiaciones de regadío, que serían costosísimas, como la desaparición para el cultivo de extensiones más rentables, supondrían un sinsentido.

La zona de la Serena constituida por un relieve de penillanura es mucho más plana, y los terrenos son de pasto (más baratos para expropiar) con lo que se abarataría la construcción de la autovía. Además, considerando que el camino natural por el Sur desemboca en Puertollano y que desde aquí hasta Ciudad Real ya hay una autovía en funcionamiento, los costes se reducen considerablemente. El trazado por la zona norte conlleva impactos ambientales importantes al tener que cruzar por un espacio protegido, como (Lugar de Interés Comunitario) de gran biodiversidad y hábitat necesario para la conservación de especies amenazadas.

—El norte está llevando la delantera en reivindicación y apoyo...

—Realmente tanto empresarios como políticos no poseen o no han evaluado la información socioeconómica, demográfica y ambiental, para poder tomar una decisión que sea la más conveniente y eficiente. La improvisación y las decisiones sin argumentos técnicos y científicos siempre acarrean despilfarros intolerables. Eso ya lo hemos visto en numerosas infraestrucuras y equipamientos construidos (autopistas o aeropuertos) que luego no usa nadie y pagamos entre todos. En este sentido, las universidades de Extremadura y de Castilla-La Mancha hicieron estudios, hace algunos años, en los que se evidenciaban las ventajas del trazado sur por La Serena.

—¿Cómo vería si finalmente el ministerio hace caso a las pretensiones de desdoblamiento?

—Pues simplemente sería un error carísimo, como muchos a los que ya nos hemos acostumbrado: vías de tren de AVE sin pasajeros, aeropuertos donde no aterrizan ni despegan aviones, autovías y autopistas sin vehículos… cuyos costes no los pagarán los decisores del desaguisado, sino nosotros y nuestros hijos y nietos.