Sara Preciado, dombenitense autora de un vídeo de 'La la land': «Soy una gran apasionada del cine gracias a mis padres y a mis abuelos»

Sara Preciado tiene 24 años, nació en Don Benito y en los últimos días ha acaparado minutos y páginas en los medios de comunicación nacionales e incluso internacionales gracias a un original vídeo subido a internet. En el mismo recopila diversas escenas de la película del momento La la land, candidata al Oscar a la mejor producción de este año y ganadora del Globo de Oro en la misma categoría, y las pone al lado de escenas de varios musicales clásicos de Hollywood con las que guardan un enorme parecido. Así, aparecen referencias a Grease o Cantando bajo la lluvia, entre otras.

Con el vídeo, no solo ha demostrado tener una buena idea, sino una gran cultura cinematográfica. Sara estudió Comunicación Audiovisual y un Máster de Guion en la Universidad Pontificia de Salamanca, y está cursando otro Máster de Montaje Cinematográfico y Nuevos Medios en la Escuela TAI de Madrid. Su madre, Carmen, es logopeda en el colegio Nuestra Señora del Pilar, en Don Benito; y su padre, José, es profesor en Mérida, además de ser uno de los organizadores del festival extremeño Suberock. Tiene una hermana, Celia, que estudia psicología en Salamanca.

-¿Cómo se le ocurrió la idea de hacer el vídeo?

-El vídeo se me ocurrió en la sala del cine mientras comentaba la película con mi novio. Pensé que estaría bien hacer un vídeo que mostrase todas las referencias que se me venían a la mente y que así todo el mundo las reconociera también y disfrutase más aún la película.

-¿Cuántas reproducciones lleva aproximadamente?

Lleva un 1.300.000 en facebook, más de 500.000 en vimeo y unas 30.000 en youtube.

-¿Qué ha supuesto para ti? ¿Puede traducirse en alguna oportunidad laboral?

-Gracias al vídeo ahora la gente sabe mi nombre y lo que sé hacer, lo cual puede suponer alguna oportunidad laboral más adelante. También me han llamado para colaborar en algún que otro proyecto, pero que aún no está del todo confirmado.

-¿Cuándo surgió en ti esta pasión por el cine?

-Soy una apasionada del cine desde que tengo uso de razón, mis padres y mis abuelos se encargaron de que así fuera. Llevo viendo clásicos del cine (y no tan clásicos) desde pequeña e incluso rodaba películas caseras con mi hermana a los 10 años. Siempre he tenido claro que me quería dedicar a esto. Mis géneros favoritos son muy dispares. Me encantan los musicales, por supuesto, y el cine bélico, o la ciencia ficción. Mis películas favoritas... La principal: Forrest Gump. También me gustan mucho Cantando bajo la lluvia, Salvar al Soldado Ryan, La Naranja Mecánica...Mis cineastas favoritos, Spielberg, Scorsesse, Tarantino...¡Me cuesta elegir!

-¿Qué opinas del cine actual?

-Pienso que quizás está un poco falto de ideas. Últimamente se hacen demasiados remakes o reboots de películas de más de 20 años. Se les da más importancia a estas que a las más independientes que sí tienen historias originales. Pero así es como se mueve la industria, no importa tanto el arte, sino el dinero que se puede ganar. Lo que no quiere decir que no se sigan haciendo buenas películas, claro que sí, pero se echa en falta más repercusión hacia ellas.

-¿Frecuentas Don Benito?

-Voy a Don Benito en las vacaciones, cuando no tengo clases que me coman todo mi tiempo. Lo que más me gusta de Extremadura es su naturaleza, quiero decir, vayas donde vayas todo está muy ligado a la tierra, la gente, la comida, los pueblos en sí. Me gusta de Extremadura sobre todo eso, que no es urbanita y supone un respiro para todo el que va a visitarla. Además, siempre hay algún encanto oculto que sorprende.

-¿Esperabas este boom?

-No esperaba para nada todo esto y es de agradecer que alguien reciba tantas felicitaciones por algo que ha hecho por amor al arte, literalmente.