La decisión de trasladar al completo el colegio Ortega y Gasset al centro de nueva creación en la zona de Rafael Alberti sigue generando distintas corrientes de opinión. Los grupos políticos locales en la oposición, Partido Popular y Vox, han mostrado su disconformidad en este tema.

Desde el Partido Popular han criticado la «falta de transparencia» y la «poca previsión» a la hora de tomar una decisión tan importante y que tiene consecuencias para las familias de los alumnos en el centro. El hecho de hacer el anuncio con tan sólo seis días de antelación al periodo de matriculaciones «supone un total desconcierto para las familias que tienen que presentar la solicitud del centro elegido».

Te puede interesar: Almendralejo La Ampa del colegio Ortega y Gasset solicita transporte para el nuevo centro

Asimismo, no entienden cómo se puede anunciar el traslado a un colegio que aún no está terminado «y que lleva más de un año de retraso en la terminación de las obras. Esto nos lleva a pensar que han existido numerosos problemas en la ejecución del mismo y no supone una garantía de calidad», dicen en el PP.

Por su parte, Vox ha sido más duro al calificar la decisión como «lamentable». Dice en un comunicado que las explicaciones dadas por Educación son «insuficientes» y que han sido tomadas «a espaldas de la ciudadanía, de sus intereses y de las familias», rechazando tal decisión.