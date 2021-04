Crece la preocupación en Almendralejo por el aumento de casos de covid-19 en la localidad durante los últimos días. La incidencia acumulada de casos positivos a 14 días ha subido hasta los 313 casos por cada 100.000 habitantes. El aumento de casos ha sido más notorio en los últimos días, habiendo una decena de personas ingresadas en el hospital de Mérida, alguno de ellos incluso en UCI. La incidencia acumulada a siete días supera los 280 casos cada 100.000 habitantes, un dato inequívoco de que los contagios van a ir aumentando en los próximos días.

“La situación es complicada y requiere de mucha concienciación. San Marcos hay muchos y vidas sólo hay una”, dijo este viernes el consejero de Sanidad, José María Vergeles, cuando le preguntaron por la celebración de esta festividad durante su comparecencia en Almendralejo. El consejero comentó que “no es el momento de tomar medidas restrictivas, pero sí es momento de llamar y apelar a la responsabilidad de la sociedad. Los políticos no podemos hacer esto solos, sino con la implicación de los ciudadanos”.

Hay que recordar que Almendralejo inició el mes de abril con una incidencia acumulada a 14 días de 65 casos por cada 100.000 habitantes. Preocupa el puente de San Marcos que en Almendralejo incluye el lunes como festivo y que tiene la tradición de desplazar a muchos grupos de familiares y amigos a casas de campo o chalés. Y preocupa casi más la meteorología. “Se preveen lluvias y eso nos da más miedo todavía”, decía Vergeles, indicando que con tiempo bueno se pueden hacer cosas en exteriores, pero que un tiempo malo puede provocar que haya concentraciones de personas en interior de casas “y si no se ventila bien o hay más de un núcleo de convivientes, o se relaja las medidas quitándose uno la mascarilla porque hay amistad, lo normal es que pueda haber un incremento de casos importantes”.

Vergeles también ha señalado que “hay que revisar algunos permisos que se han dado para eventos”.

La misa en pie

De otro lado, la hermandad de San Marcos mantiene la misa del 25 de abril, a las 11.00 horas en el atrio de la Piedad, pese a que existe una alta probabilidad de que haya lluvia. La misa se hace al descubierto para un aforo máximo de 400 personas y, aunque se mantiene, no cuenta con alternativa en caso de lluvia. Desde la hermandad señalan que si llueve no podrá hacerse y quedará cancelada, ya que en el interior del santuario no hay aforo para celebrarla.

Hay que recordar que la misa es el único acto que celebrará la hermandad de San Marcos, ya que la romería está cancelada.