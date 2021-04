Hace algo más de un mes, el ayuntamiento de Almendralejo lanzó un plan para embellecer y mejorar diversas zonas de la localidad llamado ‘Almendralejo Bonito’. Consistía en permitir a los ciudadanos que enviaran sus ideas o sugerencias a mejorar a través de un correo electrónico. El plazo ha finalizado y según ha desvelado la concejala del equipo de gobierno, Raquel del Puerto, hay más de 70 propuestas de mejora encima de la mesa.

Raquel reconoce que hay propuestas de mejora de todo tipo, es decir, tanto de nuevas infraestructuras en parques, jardinería, limpieza o aumento de determinados servicios. Una de las zonas a mejorar de las que más demanda se ha recibido es mejorar el aspecto de los bloques de pisos llamados ‘Grupos San Francisco’, situados al lado del actual colegio público San Francisco. Es una zona donde las fachadas de los pisos aparecen deterioradas y se precisa reordenar zonas de aparcamiento.

La concejala Raquel Del Puerto dice que hay ciertas propuestas que no son proclives a llevarse a cabo de inmediato como puede ser la implementación de más carriles bici. «Hay propuestas muy interesantes, aunque algunas no podrán ejecutarse porque el presupuesto actual no dará para ello. Eso sí, estarán ahí para estudiarlas en un futuro», comentó. Se pretende utilizar fondos del Plan Cohesiona de Badajoz para sacar adelante este plan municipal de ‘Almendralejo Bonito’.