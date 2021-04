El tiempo, el día a día, la vorágine del trabajo no nos deja, en muchas ocasiones, detenernos a investigar qué parte de nuestra empresa no está funcionando como quisiéramos. Quizá, falten datos o elementos. Quizá, estrategias. Manuel Ángel Sánchez, que es ingeniero industrial en BNI Desafío Almendralejo, fundó hace once años la empresa Lean Best, precisamente, para mejorar la productividad de las empresas. «Entramos en las empresas, analizamos lo que hay y lo que falta, obtenemos los puntos donde podemos ahorrar y les hacemos ser más eficientes. Ese es nuestro trabajo». Directos al grano.

Para el desarrollo de su tarea, la firma Lean Best se ha especificado en las técnicas Lean Manufacturing, es decir, un método originario de Japón que tiene en cuenta el potencial de las personas y se basa en indicadores para mejorar la productividad y reducir los costes operativos. A veces sobra personal, no se organiza bien, hay sobrecostes en transportes, no se utilizan recursos existentes... La media de eficiencia en uso de las grandes empresas suele rondar el 40% y, «evidentemente, es un dato que se puede mejorar».

Manuel Ángel asegura que su empresa tiene una tasa de retorno de 2,5 euros y que la inversión en uno de sus proyectos es fácilmente recuperable. «Por eso decimos que hacemos un trabajo a bajo coste y alto impacto, ya que recuperamos siempre en 12 meses toda la inversión. Por cada euro invertido, nos retornan 2,5 euros».

Grandes empresas como Ybarra, Delta Cafés, Bodegas López Morenas, Apis, Inquiba, Iberitos o Grupo Conesa han confiado en sus métodos para reducir costes operativos y ser más eficientes.

Desde la misma empresa asesoran a sus clientes de las posibilidades de financiar estos proyectos con ayudas a la competitividad que, en algunas casos, subvencionan hasta el 80% de la inversión.

Reunión

En la última reunión de BNI Desafío, Pedro María Benítez, de la empresa Tecnairclima, presentó su línea de negocio para vestir con la maquinaria al completo a cualquier empresa de los sectores de la agroindustria y la alimentación, gestionando la instalación de todo tipo de equipos de inicio a fin.

En la última reunión semanal del grupo también destacó la presencia de los integrantes de BNI Estrategia, un nuevo grupo nacido en Olivenza que ha sido ayudado en su lanzamiento por empresarios de Almendralejo.