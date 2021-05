La concejala de Vivivenda, Macarena Domínguez, ha anunciado que a partir del próximo lunes 23 de mayo se podrá solicitar una de las 12 viviendas sociales de promoción pública que ofertará Almendralejo y que pertenecen actualmente al parque de viviendas de la Junta de Extremadura. Todas las solicitudes se presentarán en la oficina de vivienda que se sitúa en el edificio de Servicios Sociales (interior del parque de La Piedad) y el plazo para ello es de un mes, concretamente hasta el 23 de junio.

Según ha señalado la propia concejala de Vivienda, se espera que haya más de un centenar de personas que soliciten una de estas 12 viviendas ofertadas. Reconoce que no tienen la cifra exacta de personas que actualmente pueden demandar una de estas viviendas, pero la convocatoria servirá para ello y los datos orientativos proceden de las personas que actualmente cursan la ayuda de alquileres sociales y son asesoradas por los técnicos de Servicios Sociales.

De las 12 viviendas, cinco de ellas pertenecen a la nueva promoción de viviendas sociales de la calle Santa María de Cora, justo en el nuevo edificio saliente del proyecto de regeneración urbanística Federico Mayo en San José. El resto de viviendas se sitúan en las promociones de Campo Arañuelo, El Salvador y Santa Lucía. Según ha comentado Macarena Domínguez, algunas de estas viviendas han sido rehabilitadas por la Junta de Extremadura para ser ofrecidas nuevamente.

Requisitos

La edil de Vivienda ha dejado muy claro que los aspirantes a estas viviendas han de cumplir escrupulosamente todos los requisitos como son: ser solicitante mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para obligarse contractualmente de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, que los ingresos familiares ponderados en cómputo global no excedan en dos veces los del Iprem, acreditar de forma fehaciente que carece de vivienda en propiedad, acreditar un mínimo de residencia continua de tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud o de diez años discontinuos, siempre y cuando el año anterior a la fecha de solicitud se esté residiendo en Almendralejo, y no haber resultado adjudicatario de vivienda de promoción pública ninguno de los miembros de la unidad familiar del solicitante.