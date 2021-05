La barriada de San José no es una barriada cualquiera en Almendralejo. Desde hace años, renovar y regenerar su imagen y entorno ha sido un objetivo prioritario para los distintos equipos de gobierno que han ido pasando por el ayuntamiento. Hace unos meses, con la inauguración de los nuevos bloques de pisos de Federico Mayo, se daba un primer paso en ver un entorno nuevo en algunas zonas anteriormente muy degradadas. Pero quedan muchas más. Recientemente, Almendralejo ha formado parte de un concurso llamado Europan donde arquitectos jóvenes de toda Europa se enfrentan a la posibilidad de idear futuros proyectos arquitectónicos. Hay muchos proyectos distintos, pero Extremadura incluyó la posible regeneración de otras zonas de San José entre las prioridades. Y más en concreto, la rehabilitación y regeneración urbana de 18 bloques y 160 viviendas, con distintos nombres cada uno de ellos, y que son conocidos como ‘Los Pisos del Marqués’.

Desde la región siempre han defendido la posibilidad de regenerar este barrio. San José no es ni mucho menos un barrio olvidado, sino una zona a la que le ha llegado su momento de cambiar. De hecho, el barrio cuenta con muchos servicios de interés como el centro de salud, el instituto Carolina Coronado, el colegio Montero de Espinosa, la sede de Mensajeros de la Paz, tres farmacias, numerosas cafeterías y la proximidad del polideportivo municipal Tomás de la Hera.

Hacer un proyecto y ejecutarlo no es algo que vaya a producirse a corto plazo, pero este viernes se produjo un primer paso. Más de una veintena de arquitectos menores de 40 años realizaron un recorrido a pie por todos los rincones de la barriada, acompañados del director general de Arquitectura de la Junta, Alfonso Gómez Goñi, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y técnicos de arquitectura y vivienda del consistorio local. Inspeccionaron todos los detalles del barrio y palparon de primera mano lo que allí se cuece. «Es un proyecto atractivo porque supone una rehabilitación y regeneración urbana, pero también una regeneración social. Con sus ideas queremos ejecutar una realidad y afrontar una problemática que no sólo es urbanística», decía Alfonso Gómez. Se refiere también a los problemas de convivencia que allí se genera por la presencia de ciudadanos de nacionalidad rumana que no suelen tener buenas conductas ni comportamientos cívicos.

Los arquitectos se integran en equipos que examinan los proyectos y deciden si presentar o no sus ideas. Más de veinte decidieron estar en Almendralejo para ver San José de primera mano. El resto pudo seguir en directo el recorrido por las calles al emitirse vía streaming esta visita al barrio.

Los arquitectos realizaban muchas preguntas sobre el tiempo de las viviendas, el precio de los alquileres, las dimensiones de sus interiores e, incluso, pudieron comprobar el deficiente estado del interior de las mismas visitando los bloques por dentro. Tomaron fotografías y consultaron sus dudas con los técnicos municipales para ajustar sus futuros proyectos a las normativas de la localidad. Mientras ocurría, muchos vecinos y curiosos asistían a este examen en directo.

Con Almendralejo son seis las propuestas que Extremadura ha realizado al concurso Europan. Recientemente, se analizó la recuperación de un polígono industrial en la localidad de Casar de Cáceres. La barriada de San José se encamina hacia otro cambio.