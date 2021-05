Las vacunaciones contra la covid-19 continúan a buen ritmo en el Palacio del Vino y la Aceituna para vecinos de Almendralejo y comarca. Está previsto que este sábado se les suministre la segunda dosis a los vecinos nacidos en los años 1952 y 1953 (de 69 y 68 años de edad). Ellos recibieron la primera dosis a inicios del mes de mayo. Para los vecinos de Almendralejo y Villafranca de los Barros se ha reservado la franja horaria de entre las once y las dos, mientras que entre las nueve y once de la mañana está reservada para municipios de la comarca como Puebla del Prior, Villagonzalo, Hinojosa del Valle, Alange, La Zarza o Ribera del Fresno.

En la jornada de este viernes fueron las personas nacidas en el año 1966 (55 años) las que se pusieron la primera dosis de la vacuna. En este tipo de llamamientos hay que acudir con el DNI o la tarjeta sanitaria.

Almendralejo se sitúa en los 36 casos activos de coronavirus con una incidencia acumulada a 14 días de 107 casos por cada 100.000 habitantes. El consejero Vergeles pidió responsabilidad a los ciudadanos analizando los datos, algo que los vecinos no acogieron de buen agrado al ver las aglomeraciones formadas en los fines de semana pasados por la llegada de miles de personas de fuera para ver los playoffs de fútbol a Segunda. Los ciudadanos consideran que esa situación creada no es responsabilidad de los vecinos de Almendralejo y no han compartido ese llamamiento del consejero.