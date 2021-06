La pandemia aceleró de inmediato el mundo de las nuevas comunicaciones para todas las edades. El streaming, ya muy desarrollado por entonces, cobró una dimensión mayor y pasó de ser una posibilidad a convertirse en una prioridad. Los eventos introdujeron las retransmisiones como un paso natural y necesario. Y la audiencia ya es consciente de que la televisión puede llegar a todos los rincones.

AM Streaming nació en tiempos de pandemia, perteneciente al grupo AM Multimedia. «Hoy día cualquier empresa o entidad puede emitir en directo lo que está haciendo para cualquier parte del mundo. Y lo puede hacer de manera profesional y rentable», asegura Laura Álvarez, del grupo AM Multimedia.

AM Streaming es la firma de emisión de eventos en directo que se ha puesto de moda en Almendralejo y comarca de Tierra de Barros. Su ventaja competitiva es elaborar un proyecto al cliente donde se pueda emitir un evento y hacerlo rentable al mismo tiempo. Gestionan eficazmente todos los soportes publicitarios en pantalla y pueden monetizar las emisiones de actividades, conferencias y eventos.

«La gente entiende que hacer televisión es prohibitivo y nosotros convencemos a las empresas de que es mucho más accesible de lo que se piensan. Les asesoramos sobre qué pueden emitir y por qué hacerlo», dice Álvarez.

Muchas empresas ya venden sus productos gracias a la emisión de directos anunciados en sectores concretos donde están sus potenciales clientes, ahorrando costes de desplazamiento y ganando espectacularidad.

Otra de las particularidades de AM Streaming es la posibilidad de emitir sus directos en multiplataforma, es decir, emitir el mismo evento a través de su canal de YouTube, Facebook o Twitter al mismo tiempo, «de manera que el espectador tiene más ventanas que nunca para poder ver una retransmisión de las que nosotros hacemos».

El equipo de AM Streaming ha trabajado en emisión de acontecimientos deportivos, retransmisión de ruedas de prensa, conferencias, charlas e, incluso, la emisión de programas televisivos personalizados para instituciones y empresas.

El mundo de las retransmisiones en directo es más que una realidad. En Almendralejo ha nacido AM Streaming para dar soluciones a sus empresas cercanas, ajustándose a las necesidades y dándoles una rentabilidad de imagen.