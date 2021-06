Piensa en grande y actúa en proporción. Vivir en Extremadura y organizar desde nuestra tierra espectáculos de calidad no es una quimera. Quizá, para los de fuera, puede parecerlo. Pero, desde luego, no para los que se mueven con talento y confianza. Sara Gutiérrez, de 37 años, pasó por innumerables trabajos hasta que dio con su gran vocación y virtud: la dirección y organización de espectáculos. Lleva 12 años en el sector, justo desde que en 2009 se uniera la agencia de espectáculos y booking de artistas Eme de Música, que había nacido un poco antes, en 2003. “Desde entonces, la experiencia me ha hecho crecer mucho y hemos promovido todo tipo de eventos musicales en el panorama nacional. Desde aquí podemos hacer cualquier cosa. Eso, lo tenemos claro”.

Sin ir más lejos, Sara es una de las directoras de la organización del próximo concierto de India Martínez en Almendralejo, el 13 de agosto, en la plaza de toros. En menos de tres semanas, ya van casi 800 entradas vendidas. “Sabíamos que es un concierto de calidad y, lo mejor, es la seguridad que le estamos proporcionando en todos los detalles. Eso era lo primero en estos tiempos”.

“Una de nuestras particularidades es adaptarnos al cliente, es decir, sabemos que tener a un artista en cualquier evento proporciona una gran calidad al plan, pero somos conscientes de que las necesidades son distintas”. Han creado eventos en salas, discotecas, al aire libre y están expandiéndose también a escala internacional.

Dentro de su booking de artistas se pueden encontrar talentos como Maki, responsable de éxitos como ‘La Isla del amor’; la joven María Artés, una artista andaluza que ya acumula cuatro discos; el conocido grupo Decai, María Isabel, Miguel Sáez, Rasel, Nyno Vargas, Juan Salazar (de Los Chunguitos), Borja Rubio, Jesús de Manuel (Operación Triunfo y Supervivientes), Nolasco o, recientemente, disponen en exclusiva para Extremadura y Andalucía de Azúcar Moreno.

También disponen de djs, artistas de teatro y han generado festivales propios para el público. “Y ahora vemos la luz, recuperando esa normalidad que todos buscábamos”.

Sara, que es natural de Aceuchal, se considera una directora de espectáculos “valiente y sin miedo a nada” porque tiene claro que, “desde Extremadura, todo es posible”.

