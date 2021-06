Las fiestas de la Piedad y feria de la Vendimia vuelven a quedarse sin reina oficial por segundo año consecutivo. Así lo ha confirmado la concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, al dar algunos detalles de lo que se pretende organizar este año para las fiestas de agosto en la localidad. “El nivel uno de alerta sanitaria nos indica que no pueden estar permitidas las verbenas y fiestas en las barriadas, por lo que todos los actos de los barrios se han cancelado”, indica la edil. Y entre ellos, las elecciones de las reinas de barriadas.

Por el motivo claro de la pandemia, el pasado año tampoco pudo hacerse ningún acto de barriada y ninguna elección. Es el segundo año consecutivo que esto ocurre y el debate en la calle se centra en si ha llegado el momento o no de romper con una tradición de muchos años en Almendralejo, especialmente por los nuevos tiempos que corren. “El año pasado ya diseñamos un acto central en al atrio de la Piedad que fue diferente y tampoco hubo reina. Habrá tiempo de analizarlo todo, pero está claro que si no hay fiestas en las barriadas no puede haber reina”, aclaró Rodríguez.

La tradición de elección de la reina de la Piedad se remonta en Almendralejo a 1972. Fue María Schlegel Iglesias la primera reina de las fiestas de la ciudad. El año pasado no hubo elección, siendo la última reina Ana García Cáceres en 2019.