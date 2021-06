La sesión plenaria del mes de junio tuvo varios momentos candentes que provocaron el cruce de declaraciones entre los portavoces de los distintos partidos políticos de la corporación. El más sonado fue la petición realizada por el grupo municipal Vox al equipo de gobierno de hacer cumplir la Ley de banderas y no permitir que en los balcones del ayuntamiento exista dos grandes banderas del colectivo LGTBI. «Las banderas que deben ondear son las que representan a todos los españoles y almendralejenses», dijo Eloísa Gracia en las valoraciones finales.

Para Raquel del Puerto, portavoz del PSOE, esta petición le ha parecido «bochornosa y de vergüenza». Añade que «en nuestro partido estamos a favor de las reivindicaciones de este colectivo y de cualquier otro necesario».

Juan Arias, de Ciudadanos, dijo «que nadie se vea señalado o perjudicado por ser quien es o amar a quien ama» y considera que se le falta el respeto a este colectivo.

De otro lado, el Partido Popular presentó una moción para que el ayuntamiento exija al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes. La moción fue aprobada con votos de PP, Ciudadanos y Vox. No obstante, el alcalde recordó que será la última vez que admita a pleno temas que no sean municipales.