La concejala de Comercio, Josefina Barragán, ha admitido que ya se están produciendo las primeras reuniones para organizar de manera correcta la vuelta de los industriales, que ahora se encuentran en el mercado Las Mercedes, a sus antiguas instalaciones del mercado de la Plaza de Abastos, toda vez que se ejecuten las obras para remodelar este edificio y que todavía no han comenzado. Hay que recordar que el proyecto para remodelar este edificio contempla el doble uso socio-cultural y comercial y que para ello hay establecidos en principio 16 puestos comerciales para estos empresarios que estarán ubicados en la planta baja.

Durante la pasada sesión plenaria, Barragán contestó a las preguntas de la oposición sobre la situación de estos empresarios señalando que cada caso aún no se encuentra cerrado y que todavía no se ha decidido dónde irá ubicado cada uno. De momento, lo único que sí se ha sabido es que el arquitecto municipal ha tenido un encuentro con ellos para indicarles en qué zona de esa planta baja va cada apartado de carne, frutas, verduras y otros elementos, «pero no se ha realizado ningún sorteo ni nada parecido», dice Barragán.

La concejala ha comentado que aún no tienen decidido cómo será el proceso para hacer el reparto de estos puestos, pero sí afirma que los industriales están informados en todo momento.

Actualmente, la futura obra de remodelación del edificio de la plaza del Mercado está en fase de redacción del anteproyecto que fue modificado, puntualiza el concejal de Obras, Antolín Trigo.