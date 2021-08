El Foro Agrario, con la coordinación del ayuntamiento de Almendralejo, han decidido que sea Francisco Ortiz Esperilla, más conocido como Paco Ortiz, el agricultor que reciba un homenaje por toda una vida dedicada al campo durante la celebración del acto central de las fiestas de la Piedad del próximo 14 de agosto.

Nacido el 12 de octubre de 1944 en Almendralejo, tenía apenas 11 años cuando empezó a conocer el oficio de agricultor. Cuenta que su padre lo mandaba a la zona de tierras que él trabajaba para que le ayudara y conociera las labores del campo. «Hoy día veo a los niños de 11 años y todavía me pregunto cómo era capaz yo de irme solo al campo a realizar esos trabajos. Me acuerdo perfectamente que yo no sabía llegar, pero mi padre me montaba en una mula y me decía: cuando pare la mula, pues ahí es. Y la mula, que era vieja y experta, siempre acertaba», recuerda Paco con cariño a modo de anécdota.

Casado con María del Carmen Sánchez y padre de dos hijos (Antonio y Francisco Javier), Paco ha sido elegido por el Foro Agrario como el agricultor al que se rendirá homenaje la noche del 14 de agosto en el acto central de las fiestas. «Hombre, para mí es un orgullo este reconocimiento, pero también hay muchos amigos y compañeros que aman el campo. Yo, desde luego, puedo decir que el campo ha sido una forma de vida. Mi medicina durante todo este trayecto», puntualiza.

Y no lo ha tenido fácil. Durante su trayectoria, Paco superó un cáncer en la zona lumbar, una rotura de pelvis y un ictus que le dejó sin un porcentaje de movilidad. «Pero montarme en el tractor e irme al campo podía con todo eso. Y por eso he llegado hasta aquí». Ahora, todavía trabaja algunas tierras con ayuda y, sobre todo, está muy pendiente de los suyos, especialmente de Antonio que es empresario de Fitoal.

Sobre el presente y futuro del campo, Paco opina que «ahora no es sencillo trabajar la tierra de manera tan cuidada como antes y, además, cada vez hay menos incorporaciones de jóvenes al oficio de agricultor».

También habla del regadío y se considera todavía algo escéptico con el proyecto: «está claro que es un proyecto buenísimo, pero no tengo claro que pueda haber agua para regar tanto».